Met de duizenden fotografen die in Nederland actief zijn, is het zaak dat je gevonden wordt als fotograaf. Dat lukt alleen als je weet op welke wijze klanten zoeken naar een fotograaf. “Dat doen ze in veel gevallen door te Googlen,” aldus Robert Govers, initiatiefnemer van Happix. “Daarbij zoeken ze veelal op de zoektermen ‘fotograaf’ en ‘woonplaats’. Expertises worden tevens ingevoerd, zoals bruiloftsfotograaf, new born fotografie en portretfotograaf.”

Natuurlijk wil je als fotograaf het liefst bovenaan eindigen in de zoekresultaten. Maar wellicht zijn er in jouw regio honderden fotografen actief. Die kunnen niet allemaal bovenaan staan. “Bovenaan eindigen in de zoekresultaten is lastig als eenling,” aldus Govers. “Tenminste, als je niet zo’n groot marketingbudget hebt. Naast het gebruik maken van bijvoorbeeld Google Adwords is het van belang om je website op orde te hebben. Dat betekent onder meer voldoende tekst op je website, goede foto-omschrijvingen (in plaats van DSC…) en blogs of filmpjes. Daarnaast moet je aan een aantal technische regels voldoen. Zo moet je voldoende kopjes en trefwoorden gebruiken. Voor een fotograaf die dat wil leren en erbij wil doen naast zijn fotografie, is dat een heel pittige klus. Het kost bovendien kapitalen. Dat begint al met de cursus die je moet volgen om de techniek onder de knie te krijgen.”

Opdrachten

“We merken bij Happix dat fotografen die hun profiel zo compleet mogelijk hebben ingevuld, ook meer opdrachten krijgen. Dat betekent voldoende informatie (waaronder over je motivatie) en foto’s.”

Voicemail

Is de klant op jouw website terecht gekomen, dan kan het alsnog misgaan. Hoe makkelijk is de relevante informatie te vinden? En hoe komt de klant met jou in contact? “Klanten willen het liefst direct informatie krijgen en dingen regelen. Veel fotografen hebben echter alleen een contactformulier op hun website. Dan raak je alsnog een groot aantal klanten kwijt. Zet daarom je telefoonnummer en/of e-mailadres op je website. En probeer zo snel mogelijk iets van je te laten horen wanneer je een voicemailbericht hebt gekregen.”

Netwerk

Lukt het de klant niet om een fotograaf via internet te vinden? Dan gaat hij in zijn eigen cirkel op zoek. Kent iemand binnen zijn netwerk een goede fotograaf? “Mond-tot-mondreclame helpt je als fotograaf tevens aan opdrachten.”

Gezien worden

Voor fotografen die hun naamsbekendheid willen vergroten met weinig budget, zijn er een aantal opties. “Zorg ervoor dat je veel gezien wordt. Kies daarvoor een evenement of feest uit, of een sport. Wanneer je daar herkenbaar aanwezig bent als fotograaf, kan dat wellicht opdrachten opleveren. Sponsoring is ook een mogelijkheid. Zorg dan wel dat je iets sponsort waar emotionele waarde aan zit.”

Facebook

Marketing via Facebook is tevens een optie. “Dat hoeft niet veel te kosten en het kan heel effectief zijn. Naast Facebook advertenties kun je mensen belonen voor hun likes door een shoot te verloten of een workshop te geven. Een kijkje achter de schermen of tips worden ook gewaardeerd door je volgers.”

Slimme strategieën

Er zijn dus verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat mensen je weten te vinden als fotograaf. Met zoveel concurrentie is het echter een kwestie van hard werken en kiezen voor slimme strategieën om te zorgen dat jij wordt gevonden. Meer informatie: www.happix.nl.