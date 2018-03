next

De nieuwste aanmoedigingsprijs voor het Nederlandse fotoverhaal.

De Hollandse Fotoprijs is een initiatief van fotobureau Hollandse Hoogte en fotomagazine Hollandse Beelden. Hollandse Beelden is volledig gewijd aan het Nederlandse fotoverhaal. Hollandse Hoogte representeert 500 Nederlandse fotografen en zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse fotografie. Samen presenteren zij De Hollandse Fotoprijs: dé aanmoedigingsprijs voor de nieuwste generatie fotografen in Nederland.

De jury bekijkt alle ingestuurde portfolio’s in de vorm van één coherente documentaire, reportage- of nieuwsfotoserie met als thema ‘Nederland’. Uit de inzendingen komen 20 finalisten voort die live een nieuw idee zullen pitchen. De drie beste ideeën krijgen een publicatie in Hollandse Beelden, de tweedeprijswinnaar ontvangt daarnaast €250 en de winnaar van De Hollandse Fotoprijs ontvangt €2000 om verder te kunnen werken aan een bijzonder portfolio.

Jury

Ilvy Njiokiktjien

Bas van Beek

Nana van Dijk

Roel Rozenburg

Nicole Robbers

Meedoen of meer weten? Lees hier over de wedstrijd: http://www.dehollandsefotoprijs.nl/

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief over De Hollandse Fotoprijs: http://eepurl.com/dmkX8X

Heb je een vraag? Stuur een mail naar info@dehollandsefotoprijs.nl.