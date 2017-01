18 oktober 2016 verscheen het boek ‘Flying Dogs’. Het boek omvat 120 portretten van ‘vliegende honden’, in alle soorten en maten. De Duitse fotografe Julia Christe fotografeerde de honden in haar studio, waar ze bij hun vlucht werden geholpen. “De eerste foto’s die ik voor deze serie gemaakt heb, dateren uit 2006. Destijds was het lastig om een scherpe foto te krijgen, vanwege de bewegingssnelheid. In 2011 was de techniek echter zoveel verbeterd, dat het wel lukte om scherpe beelden te krijgen. Een bedrijf dat diergeneesmiddelen produceert vond het idee van de vliegende honden zo interessant, dat ik voor hen een aantal foto’s mocht maken. Zo is het project van de grond gekomen.”

De 120 honden kwam ze tegen tijdens het uitlaten van haar eigen honden en ze trof ze bij de dierenarts, hondenvereniging, hondententoonstelling en later op social media. “Bij dit project was geen dag hetzelfde. Het fotograferen van de honden kostte bij elkaar maar zo’n twee weekenden. Veel meer tijd ging er zitten in de voorbereiding, het aanspreken van hondenbezitters en het nabewerken.”

Hoofdbrekens

De hondenharen zorgden voor de meeste hoofdbrekens. “Ik had geen idee dat die haren zo snel kunnen bewegen! Om de haren scherp in beeld te krijgen, had ik 18 flitsers nodig.” Ook was het zaak om bij de eerste poging direct te slagen. “Bij de eerste keer kijken de honden verrast. Daarna gaan ze naar beneden kijken. Dat levert niet het gewenste beeld op.”

Val

De honden sprongen niet zelf, ze werden tijdens hun val fotografeert. “Ik heb eerst overwogen om de honden te fotograferen wanneer ze springen naar een bal of frisbee. Maar dat bleek niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege de beperkt beschikbare ruimte. Na wikken en wegen heb ik besloten om de honden vanaf een beperkte hoogte te laten vallen. De honden kwamen daarbij terecht op een goed verende matras. We hebben de honden tijdens dit project geen schade toegebracht,” benadrukt Julia. “Voorafgaand aan het project heb ik hierover overleg gevoerd met een dierenarts.”

Vaste helper

Sommige baasjes lieten hun honden zelf ‘vliegen’, maar meestal hielp iemand van Julia’s team. “Omdat ik maar een beperkte scherptediepte had en mensen het lastig vonden om de beweging van hun hond juist in te schatten, was het handiger om dit door een vaste helper te laten doen. Het baasje kon dan achter mij staan om de aandacht van zijn hond te trekken, zodat de hond in mijn richting zou kijken.”

Lol

“De hondenbezitters hebben de grootste lol gehad in de studio. Veel mensen vonden de verbaasde uitdrukking van hun hond geweldig. Vaak moest ik de baasjes zelfs afremmen. Meestal was het juiste beeld na 1 tot 3 pogingen wel binnen. Dan wilden zij nog wel even doorgaan.”

Boek

Julia heeft aanvankelijk nooit aan een boek gedacht. “Tot in 2014, toen ik klaar was met de serie, en deze volop werd gedeeld op internet. Daarop melden zich enkele uitgevers, die interesse hadden in het project. Dankzij die interesse was het niet moeilijk om mijn boek gefinancierd te krijgen. Ik heb geen idee hoe de verkoop nu gaat. Het boek is in oktober 2016 verschenen in Engeland en Amerika. In augustus verschijnt het ook in Duitsland. Naast een boek is er ook andere merchandise verkrijgbaar, zoals t-shirts en posters.

Favoriet

Wie van de 120 honden is haar favoriet? “Mijn lievelingshond blijft mijn eigen hond Flinn. Hij speelt graag met de frisbee en daarbij maakt hij prachtige sprongen. Daarmee is mijn project eigenlijk ooit begonnen. Het telkens opnieuw proberen om een vliegende hond technisch perfect vast te leggen. Ik heb veel met Flinn geoefend en weet dat je het kunt schudden wanneer je in de studio niet alles voor mekaar hebt. Voor dit project moest ik op zoek naar een manier waarop ik het ‘vliegen’ zou kunnen vastleggen in de beperkte ruimte van een studio. Daarbij wilde ik recht doen aan het karakter van elke hond. Uitgangspunt daarbij was natuurlijk dat de gezondheid van het dier niet zou worden geschaad.”

Julia is nog niet klaar met de vliegende dieren. Voor een volgend project wil ze aan de slag met katten. Meer informatie: www.flyingdogs.info