HOF212 opent deuren voor pop-up exposities

‘HOF212’ (House of Fotografie) op Hoofdstraat 212 in de Utrechtse gemeente Driebergen-Rijssenburg biedt vanaf heden (inter-)nationale kunstenaars, een podium om hun werk te tonen. Vanaf heden worden hier jaarlijks exposities getoond met werken van talentvolle en onderscheidende fotografen, in combinatie met overige moderne en hedendaagse kunstenaars. Werken die steeds drie achtereenvolgende weekenden te zien zullen zijn. Initiatiefneemster, Annemarie Ruys, licht toe hoe dit idee is ontstaan: “Als ondernemende kunstenares weet ik hoe fijn het is om je werk te kunnen tonen, zonder dat daar direct bindende contracten met galeries aan vastzitten.

Er is zoveel talent dat onzichtbaar blijft en ik vind het fantastisch om hier een mogelijkheid te bieden om kunstenaars met een groter publiek kennis te laten maken. Het mooie van ontmoetingen als deze, is dat er meer waardering ontstaat voor elkaar. Zeker voor een kunstenaar is dat belangrijk. Die stopt immers zoveel energie en passie in zijn of haar werk.” Door HOF212 te openen biedt Ruys diegene die belangstelling hebben in kunst de mogelijkheid om kennis te maken met de kunstenaar en zijn werk in een bijzondere omgeving. Dit alles onder het motto ‘Meet the Artist’. Een bijzondere ontmoetingsplek dus, waar de kunstverzamelaar/het publiek met de kunstenaar in contact wordt gebracht.

Naast exposities voor nieuw talent organiseert Ruys, ook fotografie-workshops, privat diners en lunches, al dan niet in combinatie met de kunstenaar, een expositie en/of een lezing over kunst. Ruys startte haar carriére ooit met de analoge opleiding fotografie bij Hans Gotze in Haarlem. In 2014 sloot zij haar 4-jarige opleiding ‘Fotografische vormgeving’ aan de Fotovakschool in Amsterdam met succes af. Met de fotografische documentaire ‘Glamseekers’, haar afstudeerproject indertijd, maakte portretten en documentaire fotografe Ruys nationaal furore. Met deze beelden toonde ze hoe de cultuurverschuivende welvaartsgroei leidt tot Westers copycat-gedrag. Jonge vrouwen in landen met een hard groeiende economie, als Indonesië, China, Oost-Europa en Rusland, ontpoppen zich tot ‘Paris Hilton look-a-likes’.

Westers copycat-gedrag als resultaat van de alsmaar verdergaande globalisering. Tijdens haar leven werkte Ruys enige jaren bij het internationaal opererende veilinghuis Sothebys in Amsterdam. Hierdoor slaagde zij erin een goed netwerk op te bouwen in de kunstwereld. Interessant te melden is ook dat ze voor de TEFAF, The European Fine Art-Fair in Maastricht hoogwaardige, kunstgerelateerde merchandise ontwikkelde. Prachtige geschenken, die zij onder de naam ‘Annemarie Ruys, Exclusive for TEFAF’ op de markt bracht. Momenteel werkt Ruys achter de schermen hard aan het opzetten van een internationale uitwisseling van studenten met het ‘Indonesian Art Institute Photography.

