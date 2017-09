De Amerikaanse fotograaf Gordon Parks (1912 – 2006) omschreef zijn camera als zijn ‘weapon of choice’. Parks gebruikte fotografie om de vergaande verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving bloot te leggen. Hij was een belangrijke voorvechter in de strijd voor gelijke rechten voor Afrikaans Amerikanen en behandelde thema’s zoals armoede, marginalisering en onrecht. Naast zijn portretten van legendes als Martin Luther King werd hij vooral bekend door zijn foto-essays voor Life Magazine en de door hem geregisseerde films als The Learning Tree en Shaft. In de tentoonstelling Gordon Parks – I Am You. Selected Works 1942-1978, presenteert Foam 120 werken uit de collectie van The Gordon Parks Foundation, waaronder vintage prints, contact sheets, magazines en filmfragmenten. De tentoonstelling is te zien tot en met 6 september.

Gordon Parks staat vooral bekend om zijn zwart-wit foto’s, maar hij maakte ook veel werk in kleur. In de tentoonstelling is veel kleurenwerk te zien, naast portretten, documentaire- en modefotografie. Ook worden fragmenten uit Parks’ films The Learning Tree en Shaft getoond, die in combinatie met de contact sheets en magazines met zijn werk de sociale, maatschappelijke en politieke context laten zien waarin zijn werk is ontstaan. Een tijdperk in de Amerikaanse geschiedenis waarin de Afrikaans Amerikaanse claim voor gelijkheid de natie in beroering bracht.

Verhalenverteller

Gordon Parks – I Am You. Selected Works 1942-1978 toont het werk van een fantastische verhalenverteller. Parks heeft ruimte geschapen voor onderwerpen die onderbelicht waren in een tumultueus tijdperk in de Verenigde Staten. Typerend voor Parks is de open blik waarmee hij naar verschillende groepen in de sterk verdeelde Amerikaanse samenleving kijkt. Hij wist met zijn sterke, verhalende beeldtaal in zowel zijn fotografische werk als zijn films een breed en divers publiek aan te spreken.

Armoede

Autodidact fotograaf Gordon Parks komt uit een gezin met vijftien kinderen en groeit op in armoede in de staat Kansas in de Verenigde Staten. Op vijfentwintigjarige leeftijd koopt hij zijn eerste camera in een tweedehandswinkel en begint hij met opdrachten in de mode. Vanaf 1942 werkt hij voor het fotografieprogramma van de Farm Security Administration, een overheidsprogramma om de armoede op het platteland van de Verenigde Staten te bestrijden. In 1948 verwerft Parks bekendheid met een fotoreportage over een bendeleider genaamd ‘Red’ in Harlem, New York. Hij treedt als eerste Afrikaans Amerikaanse fotograaf toe tot de staf van het dan meest populaire foto-journalistieke tijdschrift ter wereld: Life Magazine. Middels zijn foto-essays zet hij verhalen op de agenda waarin Afrikaans Amerikanen een prominente rol spelen. Een breed publiek komt hierdoor in aanraking met onderwerpen als armoede en ongelijkheid en raciale segregatie.

Blaxploitation

Gordon Parks fotografeerde boxer Muhammed Ali, maar ook Martin Luther King, Jr. en Malcolm X – leiders van de Civil Rights Movement. Naast zijn foto’s en foto-essays is Parks bekend geworden door de films die hij regisseerde. In 1969 maakt hij The Learning Tree, losjes gebaseerd op zijn eigen ervaringen als zwarte tiener die opgroeide in het Kansas van de jaren twintig. In Shaft (1971) wordt voor het eerst een zwarte superheld opgevoerd. Het is het begin van het populaire Blaxploitation genre: films waarin zwarte acteurs de hoofdrol spelen en die zich voornamelijk richten op een zwart publiek.