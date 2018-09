Impact Doc opent haar deuren in Amsterdam. Impact Doc is een initiatief van de organisatie Impact Yourney, die is gebaseerd op de urgentie en noodzaak van sociale en ecologische verandering om (toenemende) ongelijkheid, uitbuiting, klimaatverandering te bestrijden en het enorme misverstand en de verkeerde voorstelling van ‘de ander’ te overwinnen.

In het Globale Noorden heerst nog steeds de perceptie van extreme armoede, honger en ellende wanneer we denken aan landen in het Globale Zuiden. Het is vaak een grote misvatting die duurzame investeringen, toerisme en in het algemeen een gevoel van verbondenheid voorkomt. Het wordt tijd om een evenwichtiger beeld te geven van zowel problemen als kansen.

Wij creëren (co-) Impact Journeys en nodigen andere fotografen, journalisten, documentairemakers en onderzoekers uit en steunen deze om hun eigen Impact Journey te starten. Dit is een overkoepelende term voor innovatieve, ‘sprankelende’ exploratieve en enigszins onconventionele projecten, gebaseerd op traag reizen, met een sterke focus op visuele verhalen over problemen bij het samenspel tussen het Globale Zuiden en het Noorden.

Deze reizen vinden plaats in het Zuiden, in samenwerking met lokale partners – onderzoekers, fotografen, tolken, enz. Het doel is om het bewustzijn en de toegewijde actie te vergroten, om mensen en beleidsmakers bewust te maken en op verschillende manieren bij te dragen aan het oplossen van urgente kwesties .

Tijdens onze Impact Journeys zullen we een mixed-methods aanpak gebruiken met behulp van de kracht van media, verhalen en technologie en de vaardigheden van een breed scala aan partners combineren – van media, galeries, openbare ruimtes, individuele expertise, sociale ondernemingen en NGO’s, tot toon het werk van onze Impact Fellows.

Elke Impact Journey kenmerkt zich door een andere aanpak in uitvoering, fondsenwerving en partnerschap – afhankelijk van de locatie, complexiteit en duur. Wil je een Impact Fellow worden?

