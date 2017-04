In de serie Arkhai geeft fotografe Bianka Schumann een inkijkje in de vriendschap tussen twee tieners. Ze fotografeerde haar broertje en zijn vriend tijdens het opgroeien van kind naar volwassene. Een intieme fotoserie, die de kijker een inkijkje geeft in hun belevenissen. Van sneeuwengelen tot samen opgekruld in een deken – het roept weemoed op, een verlangen naar de kindertijd.

“Mijn omgeving, ervaringen en het dagelijks leven hebben me geïnspireerd bij deze serie,” vertelt de Hongaarse fotografe Schumann. “Een onuitputtelijke bron van inspiratie vormen mijn familie en mijn thuis, de plaats waar ik ben geboren en opgegroeid. Mijn broer en zijn vriend hebben vaker een hoofdrol in mijn fotografie. Ze hebben een bijzondere vriendschap, het zijn net broers. De band die ze hebben, fascineert me. Deze serie bood me niet me niet alleen de kans hen beter te leren kennen, het gaf me ook inzicht in de fase tussen kind en pubertijd. Deze wordt mijns inziens gedefinieerd door geheimen. Bovendien heeft het geholpen om mezelf en mijn verleden beter te begrijpen.”

Thuis

“De serie riep bij mij volop herinneringen op aan het verleden. Ik groeide op dezelfde plaats op, speelde altijd buiten in de natuur. Ik woon er niet meer, maar het is nog steeds mijn thuis.”

Afstandje

“Bij de start van dit project was ik heel voorzichtig. De jongens hielden hun vriendschap best voor zichzelf. Ze trokken er vaak om samen op uit om te ontsnappen aan de mensen om hen heen, om zich bezig te houden met hun eigen geheime bezigheden. Ik heb hen daarom lange tijd alleen in stilte geobserveerd. Ik bekeek ze van een afstandje, luisterde naar wat ze tegen elkaar zeiden. Die afstand was nodig, in mijn bijzijn zouden ze zich zeker anders gedragen. Ik heb veel tijd met ze doorgebracht. Na een aantal weken kon ik de eerste foto’s maken. Het was bijzonder om ze van dichtbij als individuen te zien groeien.”

Boeiend

De jongens zijn inmiddels drie jaar ouder. “In die drie jaar zijn ze erg veranderd. Toch zijn ze nog steeds beste vrienden, die alles met elkaar delen. Ze hebben niet zoveel vrije tijd als voorheen en de omstandigheden zijn veranderd, maar ze hebben andere manieren gevonden om contact met elkaar te hebben. Ook deze vorm van vriendschap is boeiend, op een heel andere manier.”

Herinneringen

Herinneringen spelen een belangrijke rol in de series van Schumann. Niet alleen in Arkhai, maar ook in Tabula Rasa en de serie Fragment. “Mijn eerste herinneringen wat betreft fotografie gaan terug tot mijn twaalfde. Mijn opa liet me toen zijn dia’s zien. Dat ben ik nooit vergeten. Hij had een groot aantal prachtige foto’s. Ik was gefascineerd door zijn verhalen. Het verwerken van gebeurtenissen gaat bij mij het beste middels de fotografie. Daar ben ik gaandeweg achter gekomen. Tabula Rasa toont plekken uit mijn verleden – waar ik leuke of minder leuke dingen heb meegemaakt. De serie Fragment gaat over verdriet: deze serie heeft me geholpen om het verlies van een familielid te verwerken.”

Creatieveling

Schumann heeft fotografie gestudeerd, maar ziet zichzelf niet per definitie als fotograaf. “Ik zie mezelf meer als hedendaagse creatieveling, met fotografie als belangrijkste medium. Ik heb een open houding ten opzichte van andere kunstvormen. Belangrijkste is volgens mij om als kunstenaar je boodschap over te kunnen brengen, ongeacht het medium. Ik werk momenteel als freelance fotograaf, dat is niet altijd makkelijk. Maar als je toegewijd bent aan je werk, dan overkom je problemen en obstakels. Ik probeer te leven met open ogen, oren en hart en ik hoop dat ik deze gewoonte in de toekomst weet te behouden. Ik wil graag nieuwsgierig blijven.” Meer informatie: http://biankaschumann.wixsite.com.