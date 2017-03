Wat is mooi inkjet papier om je foto’s op af te drukken? Pf deed een uitgebreide test met zesentwintig bijzondere papiersoorten. In de Beursspecial die op de PI Beurs te verkrijgen is, kun je de hele test lezen. Op de Pf stand van de beurs zijn alle testprint te zien.

Decennia lang definieerden (analoge) afdrukmedia met een glanzend, pearl of mat oppervalk het begrip foto. Het lag dan ook voor de hand dat de eerste professionele printmedia voor de digitale inkjetprinters zich, met een glanzend, pearl of mat oppervlak, in uitstraling en tactiliteit nauwelijks onderscheidden van de ‘chemische’ fotografie. Toch kwamen er voor het inkjetprinten, naast de ‘traditionele’ printmedia, al snel andere papiersoorten op de markt. Niet alleen het ‘gewone’ print- of kopieerpapier, dat van de inkjetprinter een goedkope machine voor thuis- en office-gebruik maakte, ook verschenen er een nog steeds groeiend aantal ‘speciale’ printmedia. Deze nieuwe categorie kenmerkt zich door de brede keuze in oppervlakte structuren en papierkleur. Ze wordt in de vakhandel aangeduid als ‘specials’ of ‘fine-art’ printmedia. In de afgelopen jaren verscheen er een enorm aanbod van printmedia. Fotografen en beeldend kunstenaars hebben voor hun werk hieruit een ruime keuze.

Algemene indruk van het testpanel was dat er geen ‘slechte’ inkjet papieren tussen zaten. Voorts maakten zij duidelijk dat het totaaloordeel geen logische optelsom van de beoordeelde kwaliteiten was. Zo kan bijvoorbeeld een print met een hoge beoordeling op kleur vanwege ‘bronzing’ toch een laag totaaloordeel krijgen. Een ander belangrijk aspect bij de beoordeling was de ‘gloss difference’: een verschil in glans, afhankelijk van de hoeveelheid inkt, tussen verschillende delen van de print. Ook het dynamisch bereik (D-max/D-min) speelt bij de beoordeling een rol. Wel met dien verstande dat deze bij matte printmedia lager kan liggen dan bij glanzende. Naast de kwalitatieve beoordeling zijn ook een aantal door leden van het testpanel gemaakte opmerkingen weergegeven. Deze overwegingen geven aan dat doel en functie maatgevend zijn voor een te kiezen papiersoort. De beoordeling van het panel en de gemaakte opmerkingen kunnen fotografen een richting geven bij het kiezen van printmedia.

Een greep uit de geteste papiersoorten:

HAHNEMUHLE FINEART BARYTHA SATIN 300 GSM Dit papier is gemaakt van 100% alpha-cellulose en heeft een satin-glans oppervlak. In de coating is bariumsulfaat (bariet) verwerkt. Er zijn geen witmakers in verwerkt. Beoordeling: Goed. Opmerkingen: Geen spoor van bronzing te zien. Het papier heeft een subtiele satin oppervlak. Wel is er sprake van enige gloss-difference. CANSON INFINITY PLATINE FIBER RAG 310 GSM Met dit papier wil Canson het ‘traditionele doka fotopapier’ beschikbaar maker voor inkjetprinten. De fabrikant streeft naar een grote gelijkenis met het originele F-Type Fibre barietpapier. In het uit 100% katoenvezel bestaande papier zijn geen witmakers verwerkt. Beoordeling: Redelijk tot goed. Opmerkingen: Geen spoor van bronzing in de donkere partijen. Papier is geschikt voor fotografie, minder voor illustratie en kunst.