Claire Droppert is, naast fotograaf en ontwerper, social influencer. Met foto’s en blogs op Instagram en haar website promoot ze verschillende bestemmingen en merken, en deelt ze haar belevingen. Zo reisde ze onder meer naar Aruba en bezocht ze de Efteling met haar dochter. “Op Instagram werk ik alleen met merken waar ik achter sta en die goed binnen mijn fotografiestijl passen.” Een nieuwe vorm van marketing, die kansen biedt voor de fotograaf. Naast het werk in opdracht kan ze haar creativiteit kwijt in haar fine art kunstwerken.

De Rotterdamse Claire was één van de pioniers op Instagram (@Claireonline). Inmiddels heeft ze ruim 300 duizend volgers. “Ik ben een early adapter, dus in het begin had ik vooral veel volgers uit Amerika. Maar inmiddels krijg ik reacties vanuit de verste uithoeken van de wereld.”

Uitlaatklep

“Ik gebruik Instagram ook als podium voor mijn kunstfotografie. Instagram is voor mij voornamelijk een creatieve uitlaatklep.” Haar account levert ook betaald werk op. “Instagram is een ideale tool voor fotografen, het werkt als de perfecte portfolio. Het is puur visueel en bevat niet zoveel afleiding als bijvoorbeeld Facebook.”

Natuur

Claire maakt commercieel werk voor verschillende opdrachtgevers. “Ik heb voorheen bij diverse reclamebureaus gewerkt. Daar dacht ik onder andere mee aan beeldconcepten voor campagnes. Nu maak ik zowel corporate fotografie als reisfotografie. De natuur speelt een grote rol in mijn beelden. Ik ben veel in de natuur, al woon ik in de stad. Op mijn Instagram account zijn dan ook veel foto’s te zien die ik onderweg maak.

Deze foto’s leiden tevens tot betaald werk. “Zo heb ik onlangs mijn visie op natuur in de Efteling laten zien. Met mijn foto’s heb ik een blog gemaakt, en de foto’s zijn gedeeld op Instagram.” Claire werkt tevens samen met diverse andere merken. “Zoals met Haglöfs, een outdoor kledingmerk. Zij stellen de geschikte outdoor kleding beschikbaar voor mijn reizen, en ik vertel over mijn ervaringen met het merk middels mijn fotografie. Het is een win-winsituatie.”

Silence

Ook in haar vrije werk komt de natuur weer terug. Bijvoorbeeld in haar ‘Silence’ series. “Als tegenwicht van het drukke, hectische leven in de stad, zoek ik de rust in de natuur. Tijdens mijn reizen merk ik dat ik automatisch naar dit soort plekken getrokken wordt.” Inmiddels heeft ze drie fine art series gemaakt, die allen die rust uitstralen. De foto’s zijn op diverse locaties gemaakt, van IJsland tot aan Spanje. “Op Aruba heb ik foto’s gemaakt voor de derde serie, ‘Tropical Silence’. Daar zijn ook zoveel mooie plekken, dat is een hele serie waard.”

Zwaartekracht

Twee andere series draaien om zwaartekracht en elementen uit de natuur. In ‘Gravity I’ zijn een soort zandsculpturen te zien. “Het idee voor deze serie kreeg ik tijdens een bezoekje aan het strand. Mijn dochtertje schopte zand in de lucht. De zon ging al onder en de zandkorrels werden prachtig verlicht. Het leek een verstild beeld, maar in werkelijkheid is het moment zo voorbij. Ik wilde graag dit moment bevriezen.”

Daarom gaat ze nogmaals naar het strand om dit te fotograferen onder de juiste omstandigheden, en op een mooie locatie. “Maar zonder het juiste licht krijg je niet het gewenste contrast. Ook wilde ik meer variatie in de serie. En dus ben ik wederom teruggegaan naar diverse stranden, ook tijdens andere weersomstandigheden.” Met in de ene hand een schepje en in de andere een remote kwamen er mooie, vreemdsoortige zandschepsels uit: ‘The Sand Creatures’. “Het resultaat vond ik meteen geweldig, het was net of je naar wolken kijkt, waar je (met wat fantasie) van alles in kunt zien.”

Flower Power

Hetzelfde principe heeft ze toegepast in haar serie ‘Flower Power’. Dit keer in de bollenvelden. De bloemen worden op het hoogtepunt van hun bloei getopt, de kop wordt er dan afgesneden. Het gaat de teler immers niet om de bloemen, maar om de bollen. “Deze bloemen wilde ik op dat krachtigste moment vastleggen, vandaar ook de titel ‘Flower Power’. De bloemen heb ik in de lucht gegooid en gefotografeerd voor een achtergrond van de mooist gekleurde bollenvelden die ik kon vinden. Ook hier had ik een statief en fotografeerde ik met snelle sluitertijden. Bij deze serie was het niet mogelijk om in een shot het gewenste beeld te krijgen. De foto’s zijn daarom samengesteld uit meerdere foto’s.”

Retoucheerwerk

In haar fine art fotografie gaat ze voor een visueel krachtig beeld. Daar komt bijna altijd retoucheerwerk bij kijken. “Dat is een onderdeel van mijn werk, ik vind dat leuk om te doen. Ik weet hoeveel je er mee kunt. Het kost alleen veel tijd. Daarom gebruik ik het alleen voor mijn fine art fotografie.” Meer informatie: www.claireonline.nl en op Instagram: @claireonline.