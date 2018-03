Fotokunstenaar Hans Withoos is met zijn foto ‘Squid’ in Los Angeles winnaar geworden van de International Color Awards in de categorie Food. Voor deze wedstrijd voor professionele en amateurfotografen werden meer dan 5.500 foto’s ingezonden uit 73 landen. ‘Squid’ is een van de veertig ‘fotografische schilderijen’ op de expositie ‘Withoos meets Withoos’ in het Westfries Museum in Hoorn. Het museum koos begin dit jaar deze foto als campagnebeeld voor de expositie.

Hans Withoos exposeert tot en met 21 mei 2018 in het Westfries Museum in Hoorn. De expositie ‘Withoos meets Withoos’ toont veertig ‘fotografische schilderijen’ van Hans Withoos, een verre achterkleinzoon van de 17e eeuwse fijnschilder Matthias Withoos. Met zijn intrigerende beeldbewerkingen overbrugt hij moeiteloos de meer dan 350 jaar tussen twee vak- en bloedverwanten. Het museum laat ook een selectie werken van Matthias Withoos zien. Bij de opening van de expositie is een gelijknamig fotoboek gelanceerd.

Fotografisch schilder

In de loop der jaren heeft Hans Withoos zich ontwikkeld tot ‘fotografisch schilder’ die zijn werken laag voor laag opbouwt en letterlijk in en met andere, nieuwe media schildert. Soms blijft hij dicht bij zijn oorspronkelijke bron, andere keren kiest hij een bepaald detail, kleur of compositie. Pas op latere leeftijd krijgt hij belangstelling voor zijn beroemde voorvader bij zijn onderzoek naar historische meesterwerken als inspiratiebron voor zijn fotowerken.

De romanticus en verhalenverteller Hans Withoos herkende bij zijn verre voorvader dezelfde eigenschappen, inclusief de liefde voor Rome. Beide kunstenaars zetten de vergankelijke werkelijkheid naar hun hand. Voor de serie ‘Withoos meets Withoos’ heeft de fotograaf stillevens en stadsgezichten van Matthias Withoos samengevoegd met eigentijdse, surrealistische beelden. Door het toevoegen van bloemen, vissen, vogels en modellen komen schilderijen tot leven.

30 jaar veelzijdig en kleurrijk oeuvre

Hans Withoos (1962) volgde een opleiding textielvormgeving en fotografie aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. De fotograaf geniet internationale bekendheid en maakte spraakmakend werk voor balletgezelschap Introdans en Stichting Orange Babies. In Nederland presenteert Eduard Planting Gallery zijn autonome werk op kunstbeurzen als PAN Amsterdam, KunstRAI en Rotterdam Contemporary. Recent is het boek ‘Photographic Paintings’ verschenen met een overzicht van het veelzijdig en kleurrijk oeuvre dat de fotograaf in 30 jaar heeft opgebouwd.

Internationaal bekende fijschilder

Matthias Withoos (1627–1703) is opgegroeid in Amersfoort en volgde zijn schildersopleiding bij Jacob van Campen. Op zijn twintigste trok hij als meesterschilder naar Rome waar hij bekend werd als mede-uitvinder van de sottobosco’s (bosgrondjes). Withoos laat in het bos planten groeien die daar niet eens kunnen (over)leven. Toen hij als protestant problemen kreeg in het katholieke Amersfoort, verhuisde Withoos in 1672 naar VOC-stad Hoorn, waar hij tot aan zijn dood werkte. Zijn werken hangen in diverse musea in Europa.

Museum van de Gouden Eeuw

Het Westfries Museum in Hoorn is gevestigd in het monumentale Statencollege uit 1632. De collectie en het gebouw vertellen samen het verhaal van de Gouden Eeuw, met speciale aandacht voor de VOC. Het museum wil heden en verleden met elkaar verbinden en bezoekers verrassen. Voor de expositie ‘Withoos meets Withoos’ laat het museum werken uit eigen collectie zien, aangevuld met bijzondere particuliere en museale bruiklenen van Matthias Withoos.