Van 5 september t/m 21 oktober heeft de achtste editie plaats van het toonaangevende internationale BredaPhoto Festival. Ruim vijftig gevestigde namen entoptalenten exposeren op vijftien binnen- en buitenlocaties in het historische centrum van Breda en het hippe Belcrumgebied, onder meer in de voormalige Koepelgevangenis. In mei is er een speciale early birds-korting van vijftig procent op het onbeperkte passe-partout voor zeven weken.

Het tweejaarlijkse BredaPhoto Festival toont het beste van de internationale, hedendaagse fotografie. Gerenommeerde kunstenaars exposeren zij aan zij met een nieuwe generatie. Het thema van de achtste editie, To Infinity and Beyond, en de domeinen Biology, Cosmos, Intelligence, God, Society en Image gaan over de invloed van de almaar voortrazende wetenschap. Brengt die louter vooruitgang of openen we een doos van Pandora vol nare verrassingen?

Zo maakte Geert van Kesteren in Israël een serie over de moderne technologie die er wordt ingezet om God te promoten. Het baanbrekende project Monsato, a photographic investigation van Matthieu Asselin laat de desastreuze gevolgen voor mens en milieu zien van een producent van chemische producten. Mandy Barker fotografeerde microscopisch kleine stukjes plastic die de zeeën vervuilen. Het collectief The Merge – Peter Eriksen, Sarah Galbiati en Tobias Markussen – presenteert een serie over kunstmatige intelligentie en robotica. Shadi Ghadirian combineert in Qajar traditioneel met modern Iran. Osborne Macharia portretteerde oerwoudbeschermers met hun getemde wilde dieren. Joanna Macharia onderzocht de complexe, tegenstrijdige ideeën over vrouwelijkheid en schoonheid in het moderne Afrika. Uit de open call kwamen onder anderen Peter Lipton en Murray Ballard naar voren met series over de bescherming van bijzondere kikkers en over mensen die hun lichaam na hun dood laten invriezen om hopelijk later weer tot leven te worden gewekt. Uit het talentenprogramma met negen Europese kunstacademies en ruim driehonderd studenten zijn er tien uitgekozen, onder anderen Daniel Szalai, Christoph Krauseen Patrick Pollmeier.

Het is slechts een kleine greep uit het programma van BredaPhoto 2018, dat is samengesteld door de curatoren Reinout van den Berg, Jan Schaerlackens en Geert van Eyck en de internationale associated curators Mohamed Somji, Yumi Goto en Azu Nwagbogu. Naast de exposities is er een verdiepingsprogramma met masterclasses, projecten met scholieren, fotografiestudenten en ouderen, rondleidingen, talkshows, meet-ups, lezingen, boekpresentaties en workshops. Het fotofestival speelt zich af in twee gebieden: het historisch centrum van Breda en de bruisende wijk Belcrum. Hart van BredaPhoto Festival is het voormalige Bredase Museum aan de Parade 12.

De buitenexposities zijn gratis te bezoeken, voor de binnenlocaties en het verdiepingsprogramma heb je een ticket nodig. Voor professionele fotografen en studenten fotografie is er van 5 t/m 9 september de Professionals Week, waarvoor een speciaal ticket nodig is. Studenten kunnen overnachten op de speciaal ingerichte Festivalcamping. En ook dit jaar is er weer de mogelijkheid met een bootje van het centrum naar de Belcrum te varen door de Singels van Breda.

TICKETS Een dagticket (online 17,50, aan de kassa 19,50 euro), driedagenkaart (online 27,50, aan de kassa 29,50 euro) of onbeperkt passe-partout voor zeven weken (online 34,50, aan de kassa 39,50 euro) is te koop via www.bredaphoto.nl/editie-2018/tickets. Met een Museumjaarkaart, CJP of Bredapas krijg je korting op het reguliere tarief en in mei is er een speciale early birds-korting van vijftig procent op het passe-partout.

Uitgebreide informatie over de exposities, alle fotografen, de bijprogramma’s, locaties en tickets vind je op de website van het festival.

