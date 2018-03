Dit jaar zal wederom in de Loods in Nijkerk voor de 19e keer de Professional Imaging gehouden worden. De vakbeurs waar producenten van fotoproducten en fotografen elkaar kunnen ontmoeten blijkt alleen maar te groeien. Deze groei gaat mee in de grote populariteit van fotografie en video. Peter Duringhof is vanaf het eerste uur de organisator van de PI beurs. Hij volgt met de PI de ontwikkelingen in de markt. “Professional Imaging is niet meer uitsluitend voor de professionele vakfotograaf. Het is een event voor de prosumer: de beeldmaker die serieus met het medium omgaat en zich hierin wil ontwikkelen.”

Ontstaansgeschiedenis

Professional Imaging is ontstaan vanuit de organisatie DIPP. Duringhof: “De DIPP was een vakorganisatie waarbij 130 vakfotografen aangesloten waren en die hadden een paar keer per jaar bijeenkomsten, waarbij het bedrijfsleven gedeeltelijk aanwezig was. Daaruit is de behoefte ontstaan voor een aparte beurs en daaruit is de Professional Imaging voortgekomen. Het werd een event waarbij alle innovaties op het gebied van apparatuur getoond worden met tegelijkertijd een arsenaal aan interessante sprekers.”

Prosumer

Wat is de doelgroep van de PI beurs en is die veranderd? De zogenaamde vakfotograaf die volledig zijn inkomen haalt uit de fotografie bestaat nauwelijks meer. Duringhof: “Vroeger kwamen er voor 90% professionals. Maar nu is het aantal fulltime professionals drastisch minder geworden. Fotografie is steeds meer een deeltijdbaan geworden. De statistieken geven ook aan dat het overgrote aandeel van het publiek de prosumers zijn. Dat zijn mensen die de fotografie buitengewoon serieus nemen. Zij willen investeren in tijd en kennis. Er wordt meer dan ooit tevoren gefotografeerd. Het is een massamedium geworden. Wil je in die massa nog enigszins opvallen en moet je gedeeltelijk je brood ermee verdienen, dan moet je je onderscheiden in het beeld. Met name voor die doelgroep is Professional Imaging bedoeld.”

De fulltime professional lijkt door de nieuwe ontwikkelingen in de fotografie een uitstervend soort te worden. Hoe ziet Peter Duringhof deze ontwikkeling? “Voor de professional wordt het steeds moeilijker. Zijn overheadkosten zijn buitengewoon hoog. Er zullen nog maar een handjevol fulltime vakfotografen overblijven. Dat geven de cijfers ook duidelijk aan. Kijken we ook naar de bladen dan wordt er vaak gebruik gemaakt van amateurfotografie of stockfotografie. Kranten hebben geen vaste fotografen meer in dienst. Maar de belangstelling voor fotografie is maatschappelijk veel breder geworden. De fotografie is nu voor iedereen toegankelijk geworden. Dit is een totale verandering op het gebied van fotografie.”

Kennis en inspiratie

Zijn de sprekers op de Professional Imaging steeds belangrijker geworden? “In de afgelopen 19 jaar zijn er talloze dingen ingrijpend veranderd. Vroeger kwam de Hasselblad vertegenwoordiger twee of drie keer per jaar bij je langs. Nu vindt 90% van de communicatie via email of internet plaats. De tijd dat de producenten met een nieuw product wachtten op de PhotoKina om het te introduceren ligt al ver achter ons. Als er nu nieuwe innovaties zijn staat het vandaag nog op internet. De behoefte van het bedrijfsleven om toch een keer per jaar de doelgroep te ontmoeten waarbij de fotografen ook fysiek de apparatuur kan uitproberen, is nog wel even groot gebleven. Maar wanneer we de informatiebron via internet rondom zo’n beurs zouden weghalen, zou de beurs geen overlevingskans hebben.”

Het aantal sprekers op de Professional Imaging is uitgebreid. Dit jaar spreken onder andere Nadine Stephan, Lindsay Adler, Bruce Smith en Gemmy Woud-Binnendijk. De beurs gaat dus niet alleen maar over fotografieproducten, maar ook hoe je met die producten mooie beelden kunt maken. Professional Imaging geeft met de nieuwe ontwikkelingen aan zich niet alleen te richten op informatie maar ook inspiratie tot doel te hebben. “Ons hogere doel is kennis overbrengen en inspiratie geven. De sprekers hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Voor een laag bedrag kunnen zij je informeren maar vooral ook inspireren. Als je een workshop zou willen volgen van Lindsay Adler moet je al gauw over € 350 betalen. Bij ons betaalt men in feite € 10 en kan men vele sprekers aanhoren in drie verschillende theaters: het Live Shoot Theater, Adobe Theater en het Fotografencafé. Wij willen voor de doelgroep – dus de fanatieke amateurs, prosumer en professional – die zich wil versterken in zijn vak kennis en inspiratie overbrengen. Apparatuur is natuurlijk een belangrijke schakel, maar uiteindelijk wordt het eindresultaat bepaald door degene die de camera bedient. Ook de beheersing van software is nu een belangrijke schakel geworden.”

De PIA d’Or

Om fotografen nog meer de inspireren tot het maken van bijzonder beeld heeft Peter Duringhof ook een prijs in het leven geroepen. “Als nieuwe stimulans hebben we de PIA d’Or Talent Award opgericht, een nationale beeldwedstrijd, waarbij we iedere drempel om mee te doen hebben weggehaald. Je hebt nu op televisie een groot aantal talentenshows, waarbij je elke keer weer versteld staat van talenten op gebied van zang en acteren. De grondgedachte van de PIA d’Or Talent Award is op zoek te gaan naar die nieuwe talenten op gebied van beeld waarbij iedere drempel is genivelleerd. Of je het met een IPhone schiet of met een dure spiegelreflex kan ons niets schelen. We hebben dit jaar het thema Respect. We hebben 600 inzendingen ontvangen. Op de beurs worden de 10 genomineerden bekend gemaakt. Er is een zeer reële kans dat de prijswinnaar geen professional maar een amateurfotograaf is.”

Bezoekers

Was in de beginjaren de PI een professionele vakbeurs, nu ligt dat veel breder. “De PI beurs is een weerspiegeling van wat er op de markt gebeurt. Met het verlaten van de uitsluitend professionele markt hebben we een groei doorgemaakt van ruim 40% van de bezoekersaantallen. Dit jaar verwacht ik rond de 9000 à 10000 bezoekers. Hiervan zal ongeveer 10% fulltime professionals zijn. Er is geen enkel event waarbij het bedrijfsleven zich zo breed vertegenwoordigt.”

Meer informatie http://www.professionalimaging.nl