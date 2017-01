Als fotograaf is het belangrijk om te blijven investeren in jezelf. Dat betekent niet alleen investeren in de nieuwste apparatuur. Tuurlijk, goede apparatuur helpt bij het maken van mooie foto’s. Maar voor een goede fotograaf is dat niet het belangrijkste. Wel belangrijk is om te blijven leren als fotograaf. Blijf jezelf uitdagen, zoek naar nieuwe manieren om jezelf te motiveren. Loop je vast in een bepaald onderdeel? Zoek hulp of verdiep je in de materie. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en trends. Zodat je ook als ondernemer groeit. Dat kost wel tijd. Barend van Happix vergelijkt daarom fotografen met topsporters. Enig idee hoeveel tijd zij besteden aan een wedstrijdprestatie?

Dat is slechts 10 procent, weet Barend. “De rest van hun tijd zijn ze enkel bezig met trainen, evalueren en rusten. Slechts tien procent van hun tijd besteden ze aan hun daadwerkelijke prestatie. Hoeveel tijd besteed jij aan het nog beter worden als fotograaf? Ben jij nog aan het trainen?”

Schaamte

Hij sprak onlangs een aantal fotografen. “Ze keken met schaamte terug op hun werk van een aantal jaar geleden. Dat lijkt negatief, maar dat is juist een belangrijk iets. Mensen verbeteren en ontwikkelen zich continue. Belangrijk voor je zelfvertrouwen, maar het helpt ook om duidelijkheid te creëren voor jezelf. Welke weg sla je in, wat zijn je doelen en wat wil je bereiken? Persoonlijke groei zorgt ervoor dat je weet waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Zo kun je jezelf onderscheiden van andere fotografen. Stilstaan is immers achteruitgang.”

Zelfontwikkeling

“Ook voor mijzelf was dit iets om bij stil te staan. Want hoeveel tijd besteed ik zelf nog aan mijn ontwikkeling? Momenteel kosten de administratie en het gezinsleven veel tijd. Eigenlijk besteed ik te weinig tijd aan het mijzelf ontwikkelen als ondernemer.”

En hoe staat dat met jou als fotograaf? “Fotografen hebben eigenlijk een dubbelrol. Naast ondernemer ben je ook fotograaf. Besteed daarom genoeg tijd aan jezelf. Zorg voor zelfontwikkeling, op het gebied van fotografie of juist als ondernemer. Ga op cursus of leg contact met andere ondernemers. Dat is ook het voordeel van Happix. We proberen de fotograaf te ontzorgen, zodat deze tijd over heeft voor zelfontwikkeling.”

Kijk hier naar het filmpje van Barend.