Vanaf vandaag is de inzendmodule voor de Canon Zilveren Camera geopend. Tot en met 31 december kunnen beroepsfotografen nieuwsfoto’s inzenden binnen verschillende categorieën. “Een aantal van deze categorieën is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar,” aldus voorzitter Marcel Molle. “Dit vanuit de wens om de prijs zo fotojournalistiek mogelijk te maken.” Ook de hoofdprijs is veranderd: deze is verdubbeld tot 5 duizend euro.

“We hebben een aantal categorieën inhoudelijk veranderd. Zo hebben de we de categorie Natuur en Milieu vervangen. Deze vonden we een beetje te mager om zelfstandig in leven te houden. Veel onderwerpen binnen deze categorie kunnen ook bij andere thema’s worden ingebracht, zoals Documentair of Binnenlands nieuws.”

“Nieuw is de categorie Politiek. In Nederland zijn op twee plekken altijd fotojournalisten te vinden: langs het voetbalveld en in Politiek Den Haag. Dankzij deze nieuwe categorie wordt bovendien de druk op de categorie Binnenlands nieuws lager.”

Onduidelijkheid

“De categorie Dagelijks Nieuws hebben we een andere naam gegeven en verdeeld aan de hand van regio’s. Zo hebben we nu een categorie Nieuws regionaal, Nieuws nationaal en Nieuws internationaal. De naam Dagelijks nieuws leverde te veel onduidelijkheid op. Want wat is dagelijks nieuws? Daarom kregen we veel foto’s dubbel, ingezonden bij verschillende categorieën.”

Voor de categorie Documentair kun je vanaf nu af aan alleen maar een serie indienen. “Ons inziens bestaat documentair werk altijd uit meer dan één foto. Aan een documentaire besteed je veel tijd en aandacht. Er zit een verhaal in. Eén foto doet daar te weinig recht toe.”

De naam van de categorie Portretten is veranderd in ‘Personen in het nieuws’. “Er worden veel portretten gemaakt, maar veel zijn geen echte nieuwsfoto’s. We hopen door het veranderen van de naam meer richting te geven in het soort foto’s waar we naar op zoek zijn.”

Naast de prijzen binnen de verschillende categorieën, wint degene met de beste overall foto de Zilveren Camera. Daarnaast is er een prijs voor vernieuwende fotojournalistiek.

Posters

Net als vorig jaar worden van alle categorie winnende foto’s posters gemaakt ter promotie van de Zilveren Camera. De posters kunnen door bezoekers van de tentoonstelling worden meegenomen. “Deze posters gaan mee in een koker met de opdruk ‘Hierin zit mijn winnaar’. Zo kunnen we na afloop zien welke van de posters het vaakst is meegenomen door het publiek. Het museum verbond hier vorig jaar een publieksprijs aan.”

Op de website van de Zilveren Camera is te zien dat de voorwaarden voor de wedstrijd iets zijn aangepast. “We willen wat meer aan archiefvorming gaan doen. Tot dusver werden alle inzendingen na de wedstrijd weggegooid. Dat maakt het voor ons lastig om gaandeweg het jaar iets qua promotie voor de wedstrijd te doen. Daarom vragen we nu bij de inzendingen toestemming van de fotograaf om de beelden te bewaren. Dat betekent niet dat fotografen de rechten van hun beelden opgeven, maar wel dat we gaandeweg het jaar iets met deze beelden kunnen doen. Dit is altijd alleen maar in relatie tot de wedstrijd.”

Voorwaarden

De wedstrijd staat open voor beroepsfotografen met de Nederlandse nationaliteit (woonachtig in of buiten Nederland) en voor buitenlandse fotografen die in Nederland werken en wonen. Ook beroepsfotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen.

Inzenden kan alleen digitaal via deze website van dinsdag 1 december 2016 tot en met donderdag 31 december 2016: hierna is inzenden niet meer mogelijk. Het beeldmateriaal moet in 2016 zijn gemaakt. Reportages/series waarmee al eerder is gestart en die (pas) in 2016 zijn gepubliceerd kunnen ook worden ingezonden: vermeld dit nadrukkelijk bij de inzending.

Kijk voor de overige voorwaarden op www.zilverencamera.nl.