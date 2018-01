Fotograaf Jaap Scheeren heeft de Somfy Photography Award 2018 gewonnen. Dat is vanmiddag (maandag) in Utrecht bekend gemaakt bij de officiële opening van de tentoonstelling van het werk van de tien genomineerde fotografen. De foto’s van de deelnemers aan de nieuwe fotografieprijs zijn tot en met 28 januari te zien in de hal van station Utrecht Centraal. Deze expositie is vrij toegankelijk, ook voor niet-treinreizigers.

Jaap Scheeren (38) uit Amsterdam ontving uit handen van Sven van Witzenburg, algemeen directeur van Somfy Nederland, de Award en een cheque van € 10.000,-. De tweede prijs (€ 2.500,-) is gewonnen door Thomas Kuijpers (32) uit het Brabantse Aarle-Rixtel. “Met ‘In Memoriam’ roept Jaap Scheeren met één beeld veel vragen op over dood, leven en een nieuw begin”, aldus het juryrapport. “De vaak complexe emotie bij het verliezen van een dierbare is door hem krachtig vertaald in een even confronterend als fijngevoelig beeld. Bravo!” En over Thomas Kuijpers: “Met ‘Rehab’ maakte hij een afgerond kunstwerk met een intelligente en persoonlijke gelaagdheid en een grote actualiteitswaarde. Heel goed gedaan!”

Internationale jury

De internationale jury bestond uit Frits Gierstberg, curator van het Nederlands Fotomuseum, prof. Francis Hodgson, hoogleraar in de kunst van de fotografie aan de universiteit van Brighton in Engeland, Paul Kooiker, docent aan de Rietveld Academie en fotograaf met een internationale reputatie, Ann-Christin Bertrand, curator van fotomuseum CO-Berlin, en de wereldwijd opererende Nederlandse fotografe Dana Lixenberg.

Tien genomineerden

Binnen het thema ‘My Space, My Place’ brachten de geselecteerde professionele fotografen hun projectvoorstellen in beeld. Daarvoor kregen zij een budget voor productie, onderzoek en realisatie. De genomineerde fotografen waren: Sushilla Kouwen, Daan Paans, Verena Blok, Marleen Sleeuwits, Stephan Keppel, Thomas Kuijpers, Sanne van den Elzen, Marica Kolcheva, Jaap Scheeren en Alexandra Hunts.

Somfy

De fotografieprijs is ingesteld door Somfy. Met Somfy Photography Award wil deze internationaal opererende onderneming op een indringende, inspirerende en vooral creatieve manier haar bijdrage aan comfort en welbevinden van mensen tot uitdrukking brengen. Somfy is een onderneming met vestigingen in zo’n vijftig landen. Door de geavanceerde techniek van Somfy kunnen licht en warmte in ziekenhuizen, scholen en universiteiten, kantoren, fabrieken, stations en luchthavens worden gedoseerd en gecontroleerd.

Tot eind januari foto-expositie in hal station Utrecht Centraal