Jacob Riis is een van de eerste documentair fotografen in de geschiedenis van de fotografie. Hij fotografeerde de arme immigranten in New York. Te zien vanaf 16 februari in Foam.

Riis was een journalist en sociaal-hervormer in het New York van rond de eeuwwisseling. Hij zette de camera in om de miserabele omstandigheden waarin de allerarmsten leefden, die hij aantrof in de sloppenwijken van de Lower East Side, vast te leggen. Hij gebruikte de beelden als illustratie bij lezingen en boeken in een poging daarmee deze erbarmelijke situatie te veranderen en was daarmee een pionier op het gebied van de fotojournalistiek.

The Other Half – The Activist Photography of Jacob Riis

