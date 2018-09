Jan Dirk van der Burg (1978) is benoemd tot Fotograaf des Vaderlands 2018. Dit is bekendgemaakt tijdens de opening van BredaPhoto Festival.

Fotograaf des Vaderlands is een initiatief van het Nederlands Fotomuseum in Rotter- dam en FOAM Fotografiemuseum Amsterdam. Samen hebben zij de Stichting Foto- week opgericht om het publiek bewuster naar de fotografie te laten kijken, het plezier van fotograferen te ervaren en een podium te bieden aan professionele fotografen en fotowinkels. BredaPhoto Festival is hét platform voor de presentatie van de Fotograaf des Vaderlands.

Ruud Visschedijk (voormalig directeur Nederlands Fotomuseum en voorzitter van het bestuur van de stichting Fotoweek) schrijft in een brief aan de nieuwe Fotograaf des Vaderlands: “Jan Dirk van der Burg is een enorm goede ambassadeur voor de fotografie in Nederland met zijn frisse, met humor doorspekte documentaire stijl waarmee hij vrijwel altijd ‘typisch Nederlandse’ onderwerpen bij de kop pakt”. Eerdere Fotografen des Vaderlands waren Ilvy Njiokiktjien, Koen Hauser, Ahmet Polat en Robin de Puy.

Fotograaf des Vaderlands bij BredaPhoto Festival

Traditiegetrouw maakt de Fotograaf des Vaderlands een fotoserie die te zien is op BredaPhoto Festival. Ditmaal is de expositie te vinden op de binnenplaats van Breda Botanique (het voormalig Breda’s Museum). Van der Burg struinde voor deze serie het internet af en stelde prachtige reeksen samen als ‘wethouders van middelgrote gemeenten met stekelhaar’ en ‘radiatorhoeren’: prostituees die zichzelf adverteren naast de verwarming.