Van 16 december 2017 t/m 4 maart 2018 tentoonstelling in de Kunsthal

Jeroen Oerlemans werkte, als een van de weinige Nederlandse persfotografen, veel in crisisgebieden. Hij reisde regelmatig af naar Afghanistan, Libië en Irak. Op reis gaf hij in reportages de wereldproblematiek een gezicht, of het nu ging over oorlog, natuurgeweld, honger of de vluchtelingenstroom. Thuis in Amsterdam, bij zijn gezin, werkte hij hoofdzakelijk aan portretopdrachten. De foto’s van Oerlemans kenmerken zich door een enorme betrokkenheid bij de situaties die hij vastlegde, een groot gevoel voor esthetiek en een scherp oog voor compositie. In de tentoonstelling, samengesteld door zijn vrouw Boes Hogewind, zijn beelden te zien die middenin de actualiteit staan.

Conflictgebieden

Jeroen Oerlemans heeft talloze conflictgebieden bezocht, van Haïti en Soedan tot Libanon. Oerlemans wist dat zijn werk gevaarlijk was, maar hij voelde een noodzaak om zijn hart te volgen. Hij wilde laten zien wat de gevolgen van oorlog zijn, zowel mondiaal als voor de plaatselijke bevolking. In de tentoonstelling ‘Jeroen Oerlemans’ ligt de keuze van Hogewind op Oerlemans’ journalistieke werk om daarmee het belang van onafhankelijke berichtgeving te benadrukken. Van de honger in Tsjaad (2004) als gevolg van etnische zuiveringen en de verwoestende aardbeving in Port-au-Prince (2010) tot de onlusten die uitbraken na de val van Khadaffi (2011) in Libië. Ook versloeg hij met zijn camera de vluchtelingenstroom in Griekenland (2010) en de rampplek van vlucht MH17 (2014) in de Oekraïne.

Opening zaterdag 16 december 17.30 uur

Op zaterdag 16 december 2017 wordt om 17.30 uur de tentoonstelling geopend door Joeri Boom, journalist en goede vriend die tien jaar lang reisgenoot van Oerlemans was. Pers is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Graag aanmelden via communicatie@kunsthal.nl

Jeroen Oerlemans

Jeroen Oerlemans (1970-2016) is drie keer onderscheiden met een eerste prijs in de buitenland-categorie van de Zilveren Camera. In 2008, 2010 en 2011 kreeg hij deze prijs voor zijn foto’s in het Grieks-Turkse grensgebied, Afghanistan en Libië. Ook ontving hij voor een foto uit Libanon in 2007 van World Press Photo een eervolle vermelding in de categorie nieuws. Zijn werk is gepubliceerd in talrijke internationale media zoals Newsweek, Time, The Guardian en The Sunday Times. In opdracht van Knack was Oerlemans in 2016 in Libië, waar hij op 2 oktober in de Libische stad Sirte dodelijk werd geraakt door een sluipschutter van IS.

Meer informatie: www.jeroenoerlemansfoundation.com