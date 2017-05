Zuid-Afrikaans fotografieproject geselecteerd voor ‘Celebrate Culture’

De Jimmy Nelson Foundation presenteert met trots haar steun aan het fotoproject “They Came From the Water While the World Watched” van Giya Makondo-Wills. De Brits-Zuid-Afrikaanse fotografe vertelt hierin het verhaal van de volhardendheid van de cultuur van haar Zuid-Afrikaanse voorouders. Ze laat zien hoe deze voortleeft in de lokale Christelijke gebruiken. Tijdens het project bezoekt ze het landelijke Limpopo in Zuid Afrika waar ze het dagelijks leven van haar familie portretteert.

“Zij kwamen uit het water terwijl de wereld toekeek”

In oktober 2016 opende de Jimmy Nelson Foundation haar deuren voor projectaanmeldingen. Van de voorstellen die werden ingestuurd in het kader van “Celebrate Culture” is dit bijzondere Zuid Afrikaanse het eerste dat openbaar wordt gemaakt. “They Came From the Water While the World Watched” toont hoe inheemse culturen zich nog steeds manifesteren in de wereld van vandaag. Om deze reden is het project een mooi boegbeeld voor wat de Jimmy Nelson Foundation wil stimuleren: bewustwording over de invloed van globalisering op ons cultureel erfgoed en waardering voor (inheemse) culturele diversiteit.

De jonge fotografe zegt enthousiast te zijn over de mogelijkheden die de financiële ondersteuning haar biedt. “Ik kan op een artistieke en verrijkende manier in contact komen met dit belangrijke onderdeel van mijn culturen. Toen ik opgroeide in Groot-Brittannië, hebben mijn ouders mij opgevoed met een sterk gevoel van zowel Brits als Zwart-Afrikaanse identiteit. Door de financiële ondersteuning van de Jimmy Nelson Foundation kan ik de waanzinnige religieuze diversiteit in Zuid Afrika laten zien aan anderen”. De resultaten van het fotoproject zullen tentoongesteld worden in zowel Zuid-Afrika als in Groot-Brittannië. “Het is mijn eerste solo show in Johannesburg”. De opening is op 2 mei in de Assemblage Art Space. Later in het jaar zullen de foto’s ook in Londen te zien zijn.

Biografie van de fotografe:

Giya Makondo-Wills (1994) is een Brits-Zuid-Afrikaanse documentairefotografe uit Cardiff, South Wales. In haar werk kijkt zij naar thema’s als ras, identiteit en kolonialisme met betrekking tot Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Wat haar werk zo intrigerend maakt, is het dubbele perspectief dat zij met haar werk meebrengt: met zowel een Brits als een Zuid-Afrikaanse achtergrond, belichaamt Makondo-Wills de achtergrond van zowel de kolonisator.

U kunt het project van Giya Makondo-Wills steunen – en andere toekomstige projecten – door een donatie te maken of Vriend te worden van de Foundation: www.jimmynelsonfoundation.com.