Met zijn nieuwe boek Homage to Humanity, neemt fotograaf Jimmy Nelson je mee op een bijzondere reis. Drie jaar lang trok hij opnieuw de wereld rond en fotografeerde unieke inheemse culturen in veraf gelegen streken. Dit keer zijn de bijzondere culturen niet alleen gefotografeerd, maar ook gefilmd en geïnterviewd. Nieuwe lagen aan dit langlopende levensproject, die zowel in het boek, de expositie en de gratis bijkomende mobiele app worden tentoongespreid. Op 21 September – World Peace Day – wordt het nieuwe boek gelanceerd en zijn de nieuwste werken voor het eerst te zien bij de Rademakers Gallery in Amsterdam.

Sinds 2010 reist Jimmy Nelson de gehele wereld over, op zoek naar de meest fascinerende plekken ter wereld, om inheemse volkeren te fotograferen. In 2013 publiceerde hij zijn eerste boek Before They Pass Away, waarmee Jimmy’s droom om meer bewustzijn te creëren voor deze prachtige culturen in vervulling kwam. Door zijn reizen ontdekt Jimmy dat er een grote nederigheid bestaat in hoe rijkdom wordt gedefinieerd door de mensen die hij heeft ontmoet. Waar Jimmy vandaan komt, wordt vaak gestreefd naar materiële bezittingen. Veel van de volkeren die hij heeft bezocht, hebben een andere opvatting over rijkdom, mede door hun levens die zo symbiotisch en duurzaam verbonden zijn met de natuur, waarvan we ontzettend veel van kunnen leren.

‘The world does not belong to us; we belong to the world’. Donna Karan (voorwoord Homage to Humanity)

Begin 2016 is Jimmy begonnen met de productie van een tweede boek Homage to Humanity , een nieuw boek met een Companion App. Dit maakt het mogelijk alle foto’s in het boek, maar ook de hangende foto’s in de expositie tot leven te laten komen door deze te ‘scannen’. Van de Marquesas in Frans Polynesië tot de Dolgans in Siberië, allemaal op indrukwekkend formaat te zien bij de galerie. Uniek in het boek en de galerie zijn de beelden die tot leven komen in de Companion App. Op deze manier neemt Jimmy je hoogstpersoonlijk mee naar deze prachtige plekken en kan je nu zelf ervaren door middel van 360 film om tussen de mensen te staan. Homage to Humanityis eerbetoon aan de culturele diversiteit van onze bewonderenswaardige planeet.

‘We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love… and then we return home.’ Aboriginal Australian saying

€115.00 EUR With his new book’ Homage to Humanity’, coming out in Autumn 2018, photographer Jimmy Nelson and his team will be presenting an all immersive experience that invites you on an extraordinary journey. Next to Nelson’s established iconic photography, this new book will contain personal interviews with the portrayed individuals, compelling travel stories and infographics. This new assemblage of remarkable voyages is accompanied by an state-of-the-art mobile application – The Jimmy Nelson Companion App – that will allow readers to view 360 ̊ film material, behind the scenes video, storytelling, and more. Welcoming you on a odyssey to the remotest and most beautiful places on earth. Therefore this book will not only be an adventure, but an investigation into a far more in-depth catalyst of ethnographic discussion as to the lasting values and importance of these precious cultures. More info

Every book comes with a pair of cardboard 360 glasses Specifications

Pages: 528 Size of the book: 29,7x 37,5x 4,7cm