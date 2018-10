35 jaar op jacht naar beelden

Nummer 8 van Pf staat in het teken van de recente geschiedenis, namelijk de afgelopen 35 jaar, zo oud als dit blad bestaat. Opgericht in 1983 door Jan van der Schans als het enige fototijdschrift dat de professionele markt zou bedienen, heeft Pf een ontwikkeling doorgemaakt van een technisch naar inhoudelijk blad. Maar in een kort historisch overzicht laten we ook zien dat Pf in de beginperiode aandacht had voor alle elementen van het vak fotografie.

We staan in dit nummer zeker niet alleen stil bijPf zelf, maar stellen de ontwikkeling in de fotografie centraal. Speciaal voor dit nummer heeft de kersverse doctor in de fotografie, Maartje van den Heuvel, een kort overzicht gegeven van de historische ontwikkelingen van de fotografie, gezien vanuit de Universiteit Leiden. Zij noemt de recente ontwikkeling een explosie van fotocultuur, die vooral te danken is aan de experimenteerdrift van de professionele fotografen. De erkenning van de fotografie als kunst, waardoor foto’s in musea worden tentoongesteld en er collecties worden aangelegd, is wellicht de meest significantie omwenteling. Dit betekent ook dat de genres, die voorheen strikt gescheiden waren, zoals documentaire fotografie, reclamefotografie en autonome fotografie nu schijnbaar naadloos in elkaar overgaan.

Van deze uitwisseling van stijlen en werkwijzen brengen we in dit nummer een aantal duidelijke voorbeelden. Bert Verhoeff was een bekend fotojournalist die niet uit de tweede kamer was weg te slaan. Nu maakt hij dromerige nachtopnamen in de polder. Bertien van Manen maakte sociale reportages en ging later met een kleine compact camera naar Rusland, niet op zoek naar sociale ongelijkheid, maar om bij onbekenden te logeren en daarvan verslag te doen. Reinier Gerritsen was reclamefotograaf en maakt nu boeken over metroreizigers en rennende zakenmannen. Bert Teunissen is reclamefotograaf en fotografeert daarnaast al jaren interieurs met oud licht.

De fotografen die de afgelopen 35 jaar werkten hebben ieder hun eigen ontwikkeling doorgemaakt. De ene verlegde zijn werkterrein, de andere bleef trouw aan zijn eigen stijl. Kadir van Lohuizen is met dezelfde kracht en inzet doorgegaan als waarmee hij is begonnen. Hij zocht meerdere nieuwe invalswegen en gebruikt nu ook video, blogs en het geschreven woord. Paul Kooiker en Dirk Braeckman hebben hun eigen thema’s en stijl organisch uitgediept. Zij zijn letterlijk fotografen maar eigenlijk beeldend kunstenaars. Dat kun je ook zeker zeggen van Teun Hocks, die fysiek dichtbij de schilderkunst staat omdat hij met transparante olieverf over zijn analoge zwart-wit opnamen heen schildert, of zoals hij het zelf noemt, inkleurt. Een van zijn personages, die hij altijd zelf speelt, is een jager die met verrekijker en geweer op jacht is. De vos blijkt achter hem aan te lopen. Dit kan symbolisch zijn voor de fotograaf, eeuwig op zoek naar beelden voorbij de horizon, waarna de essentie van zijn zoektocht zich later openbaart.

INHOUD:

Bert Teunissen Interieurs met oud licht

Reinier Gerritsen De menselijke chaos

Bertien van Manen Poëzie van het dagelijks leven

Bert Verhoeff Mysterieuze schoonheid van de polder

Teun Hocks De optimistische alleman

Paul Kooiker Ongemakkelijk naakt

Kadir van Lohuizen Relevante verhalen uit de grote wereld

Dirk Braeckman Beelden als slapende bommen

Verder staan er in het Jubileumnummer bijzondere artikelen:

Column: Bas Vroege, dir. Paradox Historisch: Geschiedenis 35 jaar fotografie Historisch: Bladeren in 35 jaar Pf Infrastructuur: Uitgeven van fotoboeken Opdracht: Ernst Yperlaan Techniek: Evolutie van de camera Techniek: Photokina: vakbeurs of pretbeurs? Ondernemen: Nieuwe markten voor de fotograaf Boeken: Hans van der Meer Juridisch: Geschiedenis auteursrecht

100 PAGINA’S INTERESSANTE INHOUD VOOR DE FOTOGRAAF

PS Wij zijn zeer verheugd dat we dit nummer speciaal kunnen aanbieden aan alle leden van Dupho, (Dutch Photographers,) de beroepsorganisatie van professionele fotografen.