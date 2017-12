De jaarlijkse Keep an Eye Fotovakschool Award is in het leven geroepen om nieuw, jong, fotografietalent te stimuleren bij het professionaliseren van hun (toekomstig) beroep. Van de Fotovakscholen in Venlo, Amsterdam, Rotterdam, Boxtel en Apeldoorn zijn dit jaar 250 afgestudeerden opgeroepen om zich aan te melden voor de Graduation Show 2017 (25-29 oktober 2017, Amsterdam). Uit de 55 geselecteerde deelnemers van de Graduation Show zijn 30 Projectvoorstellen ingediend, waarvan er tien zijn genomineerd voor de Keep an Eye Fotovakschool Award. Op 17 november hebben de tien genomineerden hun Projectplan gepitched ten overstaan van publiek en jury, met de hierboven genoemde uitslag.

Een aanmoedigingsprijs van € 2500 is toegekend aan: Jacqueline Aardenburg voor haar project Beauty of reuse.

De Keep an Eye Fotovakschool Award wordt mogelijk gemaakt door steun van de Keep an Eye Foundation.

Keep an Eye Foundation Een broedplaats voor aanstormend talent Biografie www.keepaneye.nl Een broedplaats voor aanstormend talent

De Keep an Eye Foundation houdt de ogen open voor jonge, veelbelovende talenten. Deze getalenteerde muzikanten, kunstenaars, fotografen, ontwerpers en filmmakers krijgen dankzij verschillende beurzen, prijzen, shows en festivals de kans om hun talent te ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden te creëren en bovenal hun creatieve dromen te verwezenlijken. Keep an Eye streeft verder naar uitwisseling tussen de verschillende disciplines en opleidingen. Dit om het werk van de studenten eens in een ander perspectief te zien. “

uit het juryrapport:

Wie echt opviel op deze avond was Judith Helmer met haar project Family Matters. Haar wijze van presenteren was ongelofelijk sterk. “Ze geeft het gevoel, middels gesproken tekst en beelden, dat ze kan waarmaken wat ze belooft” spreekt Ruud Visschedijk. Ook haar beelden zijn erg in trek. “Zo’n lastig thema in een aantal beelden kunnen uitleggen, boeiend en goed, dat is heel knap,” aldus Ari Versluis. Er heerst dan ook geen lange twijfel voor het hoge woord eruit is. Judith Helmer wint de grote prijs van vanavond: de Keep an Eye Fotovakschool Award van € 10.000, om daarmee haar plan te realiseren. Haar beelden nodigen uit tot meer.