PHmuseum is een samengesteld platform dat zich toelegt op hedendaagse fotografie. Gelanceerd in 2012 is PHmuseum vandaag de dag een gemeenschap van 5.000 geselecteerde fotografen, bezocht door meer dan 300.000 bezoekers per jaar. Hun missie is om professionals in de fotografische industrie met elkaar te verbinden en een gratis online ruimte te creëren waar iedereen over fotografie en de fotografische taal kan leren.

In die zin zijn één van hun belangrijkste initiatieven de online tentoonstellingen die ze op tweemaandelijkse basis organiseren. Hun online galeries waren gastheer van het werk van internationaal erkende auteurs als Jacob Aue Subol, Anastasia Taylor Lind, Laura El Tantawy, Alejandro Chaskielberg en Hajime Kimura, en behandelden relevante kwesties van onze tijd.

PHmuseum staat ook bekend om zijn beurzenprogramma, dat elk jaar £25.000 aan prijzen biedt, de mogelijkheid om te exposeren op internationale fotografie festivals en vermeldingen op erkende online magazines. Salvatore Vitale, Max Pinckers, Diana Markosian, Tomas Van Houtryve en Clémentine Schneidermann behoren tot de winnaars van eerdere edities, terwijl Martin Parr (Magnum), Kathy Ryan (New York Times), Donald Weber (fotograaf), François Hébel (curator) en Sarah Leen (National Geographic) onder de voormalige juryleden.

PHmuseums educatieve programma



Het online educatieve programma van PHmuseum is bedoeld om je vaardigheden als fotograaf te versterken. Het motiveert de ontwikkeling van uw persoonlijke fotografische visie en gezonde zelfkritiek met betrekking tot de productie van uw werk. Hun online één-op-één fotografie-lessen bieden u een op maat gemaakt dialoog om aan uw specifieke behoeften te voldoen en te genieten van een unieke leerervaring. De mentoren moedigen je aan om doelen en vragen te bedenken en er samen met de mentor van je keuze aan te werken.

Heeft u vragen? Lees meer in hun FAQs .

Voor wie?

Deze educatieve programma’s zijn bedoeld en geschikt voor iedere visuele maker die iets meer begeleiding, feedback, sturing en/of motivatie nodig heeft. Het kan een student zijn die wat meer persoonlijke begeleiding nodig heeft, een recentelijk afgestudeerde fotograaf die niet weet hoe verder voort te bewegen of zijn of haar plekje te vinden in het fotografieveld, of juist een professionele fotograaf die niet goed meer overweg kan met alle moderne technieken, of juist met de vraag hoe zichzelf te presenteren in de online wereld. Wat zijn of haar beweegreden ook is: op basis van de wensen en behoeften van deze mentee wordt er een speciaal programma samengesteld door de professionele mentor, om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Mentoren



Federico Clavarino, Katrin Koenning, Laia Abril, Lisa Barnard, Max Pinckers

Lees meer over de expertises van de mentoren en waar ze u het beste mee zouden kunnen helpen, om te beslissen wie de beste mentor is die het beste past bij uw behoeften en wensen.



Kerstkorting

U krijgt momenteel 15% kerstkorting op alle sessies, van portfolio-reviews (1 uur) en consultancy-sessies (4 uur) tot volledige mentorschappen (12 uur)! Boek nu je eigen sessie op phmuseum.com/education. Deze aanbieding loopt af op 24 december, 23.59 uur GMT.

Portfolio review maand



Fotografen, markeer uw kalenders alvast voor het nieuwe jaar, omdat er iets heel interessants staat te gebeuren in april 2019! Tijdens de maand april 2019 biedt PHmuseum de mogelijkheid om je werk te laten zien en bespreken met 15 internationaal erkende curators, editors en fotografen. Ontvang een melding om gebruik te maken van de pre-booking korting en om updates te ontvangen wat betreft de portfolio review maand door hier uw e-mailadres achter te laten.

Het educatieve team van PHmuseum hoopt jullie gauw te mogen verwelkomen in onze online educatieve wereld, en samen met jou een gemotiveerde, inspirerende en vruchtbare start van het nieuwe jaar te maken!

https://phmuseum.com/education