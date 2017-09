In het boek The Kyteman Family neemt fotograaf Gabriel Eisenmeier je mee in het leven van Colin Benders – oftewel Kyteman – en zijn Orchestra. De afgelopen tien jaar fotografeerde Eisenmeier Kyteman en zijn muzikale familie niet alleen op nationale en internationale podia, maar ook achter de schermen, tijdens repetities en cd opnamen. “Soms moeten dingen gemaakt worden, omdat ze gemaakt moeten worden, dat is iets wat ik geleerd heb van Kyteman en zijn orkest,” aldus Eisenmeier. “Niet omdat het van je verwacht wordt, maar omdat je het zelf wil.”

In 2007 maakt Eisenmeier voor het eerst een foto van Kyteman. “Dat was tijdens een hiphopavond in Utrecht. Het gonsde destijds in Utrecht van de geruchten over een hiphop orkest dat zou worden opgericht. Dat vond ik interessant om te volgen.”

Tourfotograaf

In 2009 wordt hij tourfotograaf van Kyteman en zijn HipHop Orkest. Eisenmeier fotografeert de muzikanten tijdens optredens door heel Nederland. “Het was eigenlijk de bedoeling dat ik drie concerten zou fotograferen.” Over dat aantal gaat hij ruimschoots heen.

The Kyteman Orchestra

Ondanks het succes van de formatie, stopt Colin Benders in 2010 met het project. In 2011 wordt een nieuw initiatief aangekondigd: The Kyteman Orchestra. Het woord hiphop is uit de naam verdwenen, omdat uit meerdere muziekgenres wordt geput. “Vanaf die tijd ben ik ook in de studio, bij repetities en cd opnames geweest. Daarmee werd het echt interessant, ik kon meerdere lagen aanbrengen in het project.”

One of the guys

Als tourfotograaf heeft Eisenmeier het vertrouwen van de bandleden gewonnen. Het geeft hem de kans unieke beelden te maken. Hij gaat helemaal op in de groep, het fotograferen is ‘gewoon’ geworden. Toch wordt hij nooit helemaal one of the guys. “Ik bewaar altijd een zekere afstand, anders kan ik geen foto’s maken. Het is een kwestie van de middenweg zoeken tussen meegaan met de groepsdynamiek en anderzijds je werk doen als fotograaf.”

Bonte verzameling

Kyteman en zijn orkest vormen een bonte verzameling mensen. “Het is een grote groep aan mensen, met heel uiteenlopende achtergronden. Sommige mensen zijn klassiek geschoold aan het conservatorium, anderen zijn autodidact. Het is een groep vol energie, het bruist van het leven. Dat maakt het interessant. In zo’n grote groep mensen is altijd wel iets gaande.”

Vertrouwen

“Bijzonder aan deze muzikanten vind ik het vertrouwen dat ze in Colin hebben. Hij heeft niet altijd voor de hand liggende ideeën. Zoals de laatste concertreeks bijvoorbeeld, The Jam Sessions. Voor deze concerten bestaat geen vast repertoire, alles wordt ter plekke geïmproviseerd. Met een soort gebarentaal maakt Colin duidelijk wat er moet gebeuren. Het toont de bijzondere band die de muzikanten met elkaar hebben, evenals het vertrouwen.”

Verwachtingen

Het van de gebaande paden gaan, het niet te blijven hangen in succes, Eisenmeier heeft respect voor deze keuzes. “Soms moet iets gemaakt worden, omdat het gemaakt moet worden. Ook al kun je niet uitleggen waarom of voldoet het niet aan de verwachtingen die mensen van je hebben. Dat is iets wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Die volharding, daar heb ik bewondering voor.”

Decennium

Dankzij zijn eigen volharding is er nu een boek over een decennium Kyteman. “Het idee voor het boek ontstond halverwege, na het opnemen van de tweede cd door de groep. Het boek is gefinancierd met behulp van een subsidie, een crowdfunding actie en eigen kapitaal. Het project heb ik zelf geïnitieerd, ik heb het niet in opdracht gedaan. Ook al zal ik de geïnvesteerde tijd en het geld niet terugverdienen, het resultaat is wel een mooi boek.”

Nieuwe projecten

Met het boek komt er geen einde aan het volgen van Kyteman en zijn orkest. “In die tien jaar heb ik zoiets bijzonders opgebouwd, dat schuif je niet zomaar aan de kant. Ik zal de band minder intensief blijven volgen. Ga niet meer naar elk concert. Hoe het precies in zijn werk zal gaan, weet ik nog niet.” Eisenmeier werkt op de fotoredactie van de Volkskrant. Daarnaast maakt hij foto’s en video’s in opdracht. Hij heeft al ideeën voor andere projecten. “Maar daar kan ik nog niets over kwijt.” Meer informatie: www.thekytemanfamily.nl.