Klaas Jan van der Weij, een wereldtopper binnen de sportfotografie in Fotografencafé Kasteel Woerden.

Op maandagavond 4 december 2017 is Klaas Jan van der Weij en zijn bekroonde sportfotografie te zien in de Ridderzaal van het Kasteel. Aanvang 20.00 uur.

De Tour de France is zonder foto’s van Klaas Jan ondenkbaar! In de serie Rookie toont hij de kinderbeleving van de sport. Zijn foto’s gaan over winnen en verliezen. Veel van zijn foto’s behoren tot klassiekers in het genre. Klaas Jan is een romanticus, die leeft voor het moment van de foto, daar alles voor geeft en daar heel graag over vertelt. Hij publiceert zeer regelmatig in de Volkskrant.

Aan de Tafel Lange signeert Klaas Jan zijn recent uitgekomen boek Sportret. Een verbluffende bundeling van foto’s die trefzeker tonen waar sport over gaat. Foto’s over een periode van 30 jaar, voor € 50 aan de Lange Tafel te verkrijgen.

FILMARRANGEMENT | “Master and Tatyana”

Een indrukwekkende film over de vergeten Litouwse fotograaf Vitas Luckus. De film “Master and Tatyana” begint om 16.00 uur in de Ridderzaal. De film was een succes tijdens het Idfa 2016. Het verhaal gaat over de Litouwse fotograaf Vitas Luckus ( 1943-1987). Een man die vanuit zijn hart werkte, gepassioneerd en compromisloos werk en leven tegemoet trad. De waarheid wilde vastleggen in foto’s waarin de gelaagdheid van het leven gevangen werd.

Is zijn benadering van compositie een andere dan die Klaas Jan van der Weij in de avond ons laat zien? Gemeen hebben ze in elk geval dat hun werk de verbeelding loslaat. Na afloop in gesprek met elkaar over de film.

Schrijf je in via fotografencafekasteelwoerden@gmail.com op het filmarrangement van € 32,50 inclusief het Photodiner en 2 consumpties.

PHOTODINER

Het Photodiner wordt om 18.30 uur opgediend in het restaurant van het Kasteel is de manier om met fotografen tot uitwisseling te komen. Klaas Jan dineert ook mee! Reserveren via info@kasteelwoerden.nl