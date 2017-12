Als kunstenaar hoef je niet op een houtje te bijten. Laat je inspireren door succesverhalen van elf verschillende creatieve ondernemers. Voor het boek Tussen Kunst en Cash, interviewde Maaike van Steenis fotografen, kunstenaars, muzikanten, illustratoren, ontwerpers en theatermakers. Ze vertellen ieder hun verhaal over het ondernemen als kunstenaar. In Tussen Kunst en Cash staan vele adviezen en tips voor het opbouwen of het laten groeien van je eigen bedrijf.

“Als je een boek schrijft dat bestaat uit interviews met succesvolle creatieve ondernemers, ontkom je er niet aan om jezelf de vraag te stellen wanneer je nu precies succesvol bent. Mijn definitie daarvan heb ik bewust heel simpel gehouden. Als je kunt doen waar je blij van wordt en daar goed van kunt leven, ben je in mijn ogen succesvol.”

In dit boek vertellen elf kunstenaars vanuit verschillende disciplines hun persoonlijke verhaal. Daarnaast geven zij advies en praktische tips over wat je wel en niet moet doen in jouw onderneming. Deze rolmodellen zijn levende bewijzen dat je succesvol kunt worden als zelfstandig ondernemer in de creatieve sector. Met deze interviews heeft Maaike van Steenis achterhaald wat ze anders doen dan andere kunstenaars. Ieder interview wordt vervolgd met een samenvatting met wat je van de kunstenaar kunt leren. De verhalen heeft ze gekoppeld aan marketingprincipes en theorieën, waardoor de beschreven ervaringen toepasbaar worden op de onderneming van de lezer.

In het voorwoord van het boek Kunst en Cash vertelt Maaike van Steenis: “Als coach en trainer leer ik kunstenaars en creatieve ondernemers hoe ze meer kunnen verdienen met hun werk en een succesvol bedrijf kunnen opbouwen. Ik spreek daarom veel creatieven die daar moeite mee hebben. Maar ik ken gelukkig ook voorbeelden van creatieven die er wel in slagen om goed te kunnen leven van hun werk. In dit boek wil ik hen aan het woord laten.”

Een voorbeeld in het boek is het verhaal van fotografe Petra van Vliet die aan de Fotoacademie in Amsterdam heeft gestudeerd. In het interview met Maaike van Steenis zegt Petra van Vliet: “Ik geloof dat ik nooit zoveel succes had gehad als ik er niet achter was gekomen dat fotografie voor mij alleen een middel is. Vanuit die gedachte heb ik mijn specialisme ontwikkeld. Anders was ik gewoon doorgegaan met mooie plaatjes maken. Dan was ik nooit zo gegroeid als ondernemer en als mens.” In het boek vertelt ze dat achter haar werk altijd een filosofie zit en dat ze fotografie als middel ziet. Tijdens haar werk merkte ze dat mensen het vaak ongemakkelijk vinden om gefotografeerd te worden. Petra van Vliet heeft dit onderzocht en ontwikkelde haar concept Powershoot. Dit concept gaat over de mens zijn zelf- en lichaamsbeeld en is een groot succes geworden.

In het boek staat één voorbeeld van een fotograaf, maar de ervaringen van ondernemers uit andere creatieve disciplines zijn ook zeer inspirerend. Zo kun je leren van het verhaal van de schilder Wouter Berns. Hij noemt zichzelf Story Painter en exposeert binnen en buiten Nederland. In het interview in Kunst en Cash zegt Berns: “Als kunstenaar moet je durven zeggen: ik ben mijn werk. Dat betekent niet dat ik alles wat ik gemaakt heb even goed vind. Ik ben namelijk ook niet even blij met mezelf. Maar ik sta wel achter alles wat ik maak.” In het interview vertelt hij dat het leven van kunst een mooi streven is, maar dat het nooit ten koste mag gaan van je creatieve en artistieke verhaal. Hij vindt ook dat je daarom trouw moet blijven aan je eigen stijl.

Kortom het Kunst en Cash staat vol met inspirerende voorbeelden. Het boek helpt de lezer vooruit te komen bij zijn eigen onderneming. Aan het eind van haar boek beschrijft Maaike van Steenis tien sleutels tot succes. Eén mooi voorbeeld daarvan is dat je niet uit angst om zonder werk te zitten maar iedere opdracht aan moet nemen. Neem alleen opdrachten aan die bij jouw eigen visie en doel passen van jouw kunstenaarschap. Bij aanschaf van dit boek krijg je een gratis online-training, bestaande uit zes delen. Tijdens deze online-training krijg je via de email praktische tips en opdrachten mee om direct toe te passen in de praktijk.

Maaike van Steenis is al jaren werkzaam in de creatieve en culturele sector. In het begin van haar carrière gaf ze workshops gedichten-schrijven en maakte ze deel uit van theatergroepen. Het vinden van financiering ging haar niet gemakkelijk af. Ze begon zich te specialiseren in marketing en ondernemerschap in de culturele en creatieve sector. Ze investeerde in boeken, trainingen en cursussen, en boekte al gauw goede resultaten. Maaike van Steenis wilde haar kennis delen en besloot in 2012 om zich te richten op het coachen van fotografen, kunstenaars, muzikanten en anderen creatieven uit verschillende disciplines. Naast haar trainingen is ze gastdocent op de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten.



Het boek Kunst en Cash is voor 19,97 euro verkrijgbaar via deze link: https://www.succesvolondernemenalscreatief.nl/boek-tussen-kunst-en-cash/