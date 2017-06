Geen masculiene macho’s, maar kwetsbare mannen die om welke reden dan ook niet kunnen meedraaien in de maatschappij. In de serie ‘Gratia’ laat fotograaf Milan Gies een ander, niet-stereotype beeld zien van de man. Het zijn beelden van mannen die hij al meerdere jaren volgt en fotografeert. Deze langdurige samenwerking stelt hem in staat om dichterbij de modellen te komen en een diepere laag te geven aan zijn werk.

“Ik wil beelden maken die universeel zijn, die mensen begrijpen zonder lange verhalen te lezen. Dat lukt volgens mij alleen wanneer je langer met je modellen samenwerkt. De mannen die ik volg, zijn mensen die niet meer mee kunnen draaien in de maatschappij. Vanwege een verslaving, een fysieke of psychische aandoening. Soms zijn ze dakloos.”

Onrendabel

Met zijn fotografie biedt Gies tegenwicht aan de focus in de maatschappij op alles wat mooi en succesvol is. “Ik richt me juist op mensen die niet mee kunnen komen, die zogenaamd onrendabel zijn.”

Sculpturale studie

“Mijn werk bestaat uit portretstudies en sculpturale studies naar het lichaam en de houding van de mens. Eens per twee weken nodig ik mijn modellen uit en ga ik met ze aan de slag. Het is een zoektocht naar de juiste houding. Ik vraag de mannen van alles, bijvoorbeeld om hun bovenlijf te ontbloten. Ik regisseer alles. In het begin is dat even wennen, maar de modellen zijn er nu aan gewend. Remco, een van mijn eerste modellen, neemt wel eens anderen mee. Dan vertelt hij dat mijn verzoeken in het begin wellicht een beetje raar lijken, maar dat het vanzelf went.”

Waardering

Het project levert niet alleen iets op voor de fotograaf. “Ik betaal de mannen netjes voor hun tijd. Daarnaast zijn ze trots op de uiteindelijke beelden.” Ook op sociaal vlak heeft het project voordelen. “Deze mannen zijn soms dakloos of verslaafd. Mensen houden veelal afstand tot de mannen, ze worden niet vaak door mensen uitgenodigd. Bij dit project krijgen ze waardering, op een bepaalde manier liefde. Ze kunnen er echt van genieten, zijn trots op zichzelf.”

Kwetsbaar

Gies kiest in zijn projecten vaak voor de man. “Mannen zijn interessante fenomenen. Mijn werk is in zekere zin autobiografisch. Ik heb de theaterschool gedaan. Tijdens de theateropleiding leer je dat je open moet zijn; je kwetsbaar moet opstellen om dingen over te kunnen brengen. Voor mannen is dat echter niet vanzelfsprekend. In de fotografie en in de media draait het veelal om de vrouw. Wanneer wel een man wordt afgebeeld, is dat een aantrekkelijke, succesvolle man. Terwijl de kwetsbare man veel interessanter is. Het wordt tijd dat mannen deze kant van zichzelf laten zien.”

Theaterschool

In plaats van het theater heeft Gies gekozen voor de fotografie. “Net voor mijn eindexamen ben ik met de theaterschool gestopt. Mijn vader overleed in dat jaar. Om dit te verwerken ben ik met mijn moeder op reis gegaan. Op Schiphol heb ik een eenvoudige camera gekocht. Eenmaal terug zag ik dat het heel aardige foto’s waren. Toen heb ik de keuze voor de fotografie gemaakt.”

American Stafford

De fotograaf beperkt zich niet alleen tot mannen. “Ik heb vrij recent ook een serie over honden gemaakt. American Stafford, een type dat bekend staat als een vechthond. Het zijn hele gespierde dieren, met een glanzende, korte vacht. Ik heb de honden in de studio gefotografeerd, terwijl ze aan een touw hingen. Dat leverde allerlei interessante houdingen op. Ook bij dit project draait het om een sculpturale studie naar het lichaam.”

Zeven werken van Milan Gies zijn te bezichtigen tijdens Fotofestival Naarden (Vestingmuseum / Y-Kazemat). Meer informatie: www.milangies.com.