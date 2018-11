De LaCie DJI Copilot is een betrouwbare oplossing voor het maken van backups van je kostbare opnames. Hij beschikt over veel schijfruimte en heeft een eigen stroomvoorziening. En het beheren van je bestanden doe je eenvoudig via De Copilot BOSS App op je smartphone of tablet.

Het is de grote angst van veel fotografen: je beelden waar je zoveel moeite voor hebt gedaan, in een klap kwijtraken. Het maken van een backup is een goede stap om dat voor te zijn. Dit gaat gemakkelijk met een laptop, maar dat is niet altijd handig op locatie. Dan is De LaCie DJI Copilot een uitstekende oplossing. De samenwerking tussen LaCie en DJI is een logische. Voor fotografen in het veld is het risico dat geheugenkaarten kwijt of beschadigd raken na het nemen van de opnames altijd aanwezig maar te overzien. Voor dronepiloten ligt dat anders. Zij sturen met de drone ook steeds de camera met geheugenkaart de lucht in. En hoe geavanceerd de huidige drones ook zijn, bij iedere vlucht bestaat toch altijd een risico op verlies van de drone. En daarmee ook van de beelden die ermee gemaakt zijn. Een goede gewoonte voor dronepiloten is daarom om voor iedere vlucht een verse kaart te gebruiken. Mocht er iets mis gaan, dan ben je tenminste niet alle eerder gemaakte opnames kwijt. Dat betekent wel dat je op een volle werkdag met een mapje vol met (micro)SD kaartjes kan komen te zitten. Met weer het risico dat je er eentje beschadigt, kwijtraakt of per ongeluk opnieuw gebruikt en al je data overschrijft. De oplossing om dit te voorkomen is de LaCie DJI Copilot. Hiermee kan je al je data op een centrale plek veilig stellen. Je hoeft natuurlijk niet met een drone te vliegen om profijt te hebben van de Copilot. Hij werkt natuurlijk ook uitstekend als allround backup voor iedere fotograaf die onderweg op de meest uiteenlopende locaties en onder alle omstandigheden een backup wil maken of zijn beelden terug wil kijken.

Standalone

De Copilot beschikt over een 2 terabyte harde schijf met veel opslagruimte, een eigen accu, een flink aantal aansluitmogelijkheden, een SD-kaartsleuf en een eigen interface. De Copilot kan worden gebruikt met de bijbehorende CoPilot BOSS App voor iOS en Android. Die heb je niet nodig voor het overzetten van bestanden. De LaCie DJI Copilot heeft een eigen SD-kaartlezer en wordt standaard geleverd met een adapter voor Micro-SD kaartjes. De bovenzijde van de elegante, grijze behuizing heeft een display die na aanzetten de nog beschikbare geheugenruimte en de status van de accu aangeeft. Zodra een SD-kaart wordt herkend, vraagt de Copilot of er een backup moet worden gemaakt en dit kan met een druk op de aan-uitknop worden bevestigd. Het overzetten gaat daarna snel en geheel automatisch en de display geeft de voortgang van de backup aan. De ingebouwde accu levert voldoende stroom om de volledige schijfruimte als backup te benutten. De accu kan zelfs worden gebruikt om bijvoorbeeld een smartphone op te laden. De LaCie DJI Copilot wordt geleverd met verschillende kabels waarmee hij kan worden verbonden met gangbare smartphones. Deze kabels zijn voorzien van een speciale vierkante plug en kunnen heel slim in een sleuf rond de Copilot worden gevouwen zodat ze na gebruik kunnen blijven zitten en goed beschermd zijn. En dankzij USB 3.1 gaat het overzetten van bestanden naar een computer of laptop razendsnel.

Copilot BOSS App

De Copilot BOSS App is een handige app waarmee je op locatie je bestanden op de Copilot kan bekijken, kopiëren, hernoemen en verplaatsen. BOSS staat voor Backup On Site Solution. Via de BOSS app kunnen extra mappen worden aangemaakt op de Copilot en kunnen mappen worden hernoemd of gekopieerd. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden data gemakkelijk worden beheerd en georganiseerd. Verder kunnen foto’s en films met de BOSS app naar het geheugen van de telefoon worden gekopieerd zodat beelden gemakkelijk kunnen worden bewerkt en gedeeld. De app herkent naast jpeg’salle gangbare raw-formaten en de meeste filmformaten. Deze kunnen fullscreen worden bekeken. Doordat de Copilot via een kabel met de smartphone of tablet verbonden is en niet via een draadloze verbinding, is de dataoverdracht heel snel. De gebruikservaring is hierdoor optimaal. Inzoomen om de kleinste details te controleren op scherpte is daardoor heel eenvoudig en het is zelfs mogelijk om te scrubben in 4K films.

Rugged

De LaCie DJI Copilot is net als de bekende oranje LaCie schijven uit de Rugged serie voorzien van een brede stootrand die zorgt voor een goede bescherming tegen schokken en vallen. Tijdens transport worden alle poorten afgesloten door een los deksel van hetzelfde materiaal. Hierdoor is de Copilot ook beschermd tegen stof en (spat)water. De LaCie DJI Copilot is een apparaat dat je gerust mee kan nemen op uitgebreide expedities naar afgelegen streken. De LaCie DJI Copilot wordt daarnaast ook nog eens geleverd met 3 jaar Rescue Data Recovery Service. Mocht de Copilot om wat voor reden dan ook toch eens dienst weigeren, dan kunnen via deze service de gegevens op de schijf altijd nog worden veilig gesteld. Dat is dubbele zekerheid.

De LaCie DJI Copilot heeft een grote 2 TB schijf die goed is voor 20.000 raw-opnames of 65 uur aan 4K video. Zoveel data wil je graag veilig stellen na opname en dat is precies waar de CoPilot voor is gemaakt. Het is een stevige en betrouwbare backup oplossing voor fotografen en filmers op locatie.

Bestel De Lacie DJI Copilot hier