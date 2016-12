De Franse fotograaf Greg Lecoeur is verkozen tot winnaar van de tweede Siena International Photography Awards (SIPAContest). Zijn foto ‘Sardine run’ is door de jury als beste verkozen. De foto toont de jacht op sardines tijdens hun migratie langs Zuid-Afrika. Lecoeur heeft als onderwaterfotograaf zijn leven gewijd aan de oceanen en heeft al meerdere prijzen gewonnen voor zijn foto’s.

De SIPAContest bestaat uit elf categorieën. De Noorse fotograaf Audun Rikardsen viel bij de wedstrijd meerdere keren in de prijzen. Hij won tweemaal de eerste prijs en eenmaal het brons. In de categorie ‘Wildlife’ won hij met de foto ‘Sharing Resources’, een adembenemende foto gemaakt in de Noorse zee. Onder een vissersboot zwemt een orka, die de buit deelt samen met de vissers. Ook binnen de sport categorie werd hij eerste. Met zijn ‘Arctic urban skiing’, een sfeervolle foto van een vriend die met ’s avonds al skiënd een sprong maakt van een berg met op de achtergrond de lichten van de stad, werd hij bekroond. Dankzij deze twee eerste prijzen en een derde plaats in de Storyboard categorie, is Rikardsen uitgeroepen tot beste fotograaf van deze editie.

Aardbeienkassen

De kleuren en ambachten van Vietnam staan centraal in de foto van de Maleisische fotograaf Danny Yen Sin Wong. Met zijn ‘Phan Rang Fishing Net Making’ werd hij eerste in de categorie Open Color. Winnaar van de Open Monochrome categorie is de Poolse fotograaf Marcin Ryczek. De combinatie van sneeuw en donker water geeft zijn foto kracht. In de categorie Travel ging de titel naar de Turkse Leyla Emektar. Ze maakte een foto van de Turkse kassen voor aardbeien. Deze kassen zijn een stuk kleurrijker dan in Nederland. Met een foto van de uitbarsting van de Etna, schreef de Italiaanse fotograaf Giuseppe Mario Famiani de categorie Nature op zijn naam. De namen van alle winnaars zijn te vinden op www.sipacontest.com.

Piazza del Campo

Alle prijswinnende foto’s van de SIPAContest 2016 zijn tot en met 30 november te zien in de expositie Beyond the Lens. Deze expositie vindt plaats in het Magazzini del Sale of Palazzo Pubblico di Siena, in Piazza del Campo. In Siena dus. Daarnaast zijn er twee thematentoonstellingen. Een selectie van foto’s ingediend voor de categorieën Wine en Storyboard zijn te zien in het Enoteca Italiana, in Fortezza Medicea, en het Piazza del Campo.