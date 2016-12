next

Het Leica à la carte programma is uitgebreid door de toevoeging van de Leica M Monochrom met voor het eerst ook een zilveren chromen afwerking.

Leica Camera heeft vandaag aangekondigd dat haar succesvolle Leica M à la carte camera personalisatie programma is uitgebreid met de toevoeging van de Leica M Monochrom. De Leica M Monochrom, die een unieke zwart-wit sensor bevat, kan nu worden besteld met een veelheid van op maat gemaakte personalisaties. Voor de eerste keer en uitsluitend via het à la carte programma, kunnen klanten nu ook kiezen voor de M monochrom camera in een zilveren chromen afwerking.

Start je eigen creatie op de Leica website