De LensCulture Visual Storytelling Awards belonen het werk van fotografen die boeiende verhalen in hun werk verwerken. De internationale jury is op zoek naar beeldmakers die het hedendaagse visuele vertellen definiëren, of dat nu is door middel van documentair werk, fantasierijk verhalen vertellen of iets dat al het bovenstaande combineert (of tart!).

Deze wedstrijd is bedoeld om fotografen met verschillende achtergronden en ervaringsniveaus te ontdekken, hun werk te delen met de rest van de wereld en hen carrière-veranderende mogelijkheden te bieden. Winnaars worden tentoongesteld in de Aperture Gallery in New York City in 2019!