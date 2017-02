Fotografen kunnen tot 7 maart meedoen aan de LensCulture Portrait Awards. De wedstrijd wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden. LensCulture streeft ernaar om de beste en meest interessante portretfotografie ter wereld te ontdekken. De organisatie is benieuwd naar zowel innovatief werk, gemaakt met een nieuwe aanpak, als meer traditioneel werk. Daarbij is alles welkom: van bijzondere zelfportretten tot creatieve portretten van familie, vrienden, groepen en gewone mensen in verschillende culturen.

Ingezonden werk wordt beoordeeld door een achtkoppige, internationale jury. Er zijn verschillende prijzen te verdienen in een aantal categorieën. Zo worden zowel afzonderlijke foto’s als series beoordeeld. Naast geldprijzen is publiciteit een belangrijk onderdeel van de awards. Winnaars worden opgenomen in het LensCulture 2017 boek en werk wordt als projecties getoond bij internationale fotofestivals. Fotografen die meedoen met meer dan 1 foto krijgen bovendien een beoordeling van hun werk door een ‘expert uit de foto-industrie.’ Deelname aan de wedstrijd is niet gratis, kijk voor een overzicht van de kosten en aanvullende informatie op www.lensculture.com.