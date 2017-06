Commercieel denken en handelen, dat klinkt als een vereiste in een vacaturetekst voor een commercieel medewerker of sales manager. Waarom is dat belangrijk voor de…

Als ondernemer en fotograaf is het soms lastig om de focus te behouden. ‘Ik vind alles leuk om te doen, pak alles aan’, hoor je…

In Nederland zijn er 9,5 miljoen geregistreerde Facebook-accounts. Daarmee is Facebook het populairste social media platform in Nederland. Als bedrijf of zelfstandige is het daarom…