Sacha de Boer, fotografe en voormalig nieuwslezeres, reisde samen met het Liliane Fonds af naar Tanzania om daar een reportage te maken over het leven van kinderen met albinisme. Het resultaat is een indringend fotoboek – Leven in de schaduw – van vier kinderen met albinisme en de omstandigheden waarin zij noodgedwongen leven.

Wie in Afrika met albinisme wordt geboren, groeit op met vooroordelen, uitsluiting en de dreiging van geweld. Er worden magische krachten toegekend aan lichaamsdelen van mensen met albinisme, in het bijzonder kinderen. Deze kinderen lopen dagelijks het gevaar om verminkt of vermoord te worden. Op uitnodiging van het Liliane Fonds reisde Sacha de Boer naar het Victoriameer in het noordwesten van Tanzania.

In de havenstad Mwanza en op het eiland Ukerewe ontmoette ze Sabato, Lightness, Shija en Nuru: vier jonge kinderen met albinisme.

Sacha de Boer trok enkele dagen met ze op en portretteerde hen en hun omgeving. Het leverde een aangrijpende fotoreportage op. Over sterke en veerkrachtige kinderen met eigen talenten en karakters, die door hun beperking noodgedwongen – letterlijk en figuurlijk – in de schaduw leven.

Een beter leven voor kinderen met albinisme

Het Liliane Fonds werkt de komende jaren samen met Human Rights Watch en lokale partners aan een veiligere omgeving voor kinderen met albinisme in Tanzania. Met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij is een project opgestart om de omstandigheden voor deze kinderen te verbeteren en gemeenschappen, lokale en nationale organisaties bewust en weerbaar te maken. Dit project bestaat uit een expositie die op diverse locaties in Nederland te zien zal zijn en het fotoboek Leven in de schaduw.

Expositie Leven in de schaduw

De expositie Leven in de schaduw wordt op 13 juni om 17.00 uur geopend in het Atrium Den Haag door Jaap Jongbloed en zal daar te zien zijn tot en met 23 juni 2017, waarna de expositie naar Rotterdam zal verhuizen. Bij deze bijzondere expositie gaat de bezoeker zelf

op onderzoek uit en kijkt letterlijk met fotografe Sacha de Boer mee door de lens van haar camera. De zwart-wit foto’s van Sacha de Boer zijn ‘verborgen’, net als de vier kinderen met albinisme in Tanzania die door haar zijn geportretteerd.

Technische informatie

Titel: Leven in de schaduw

Foto’s: Sacha de Boer

Tekst: Jeroen Balemans

ISBN: 9789055993314

Uitgever: Uitgeverij GVMedia

Prijs: € 32,95