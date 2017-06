‘Under the shadow of the sun’ verhaalt over het leven in de Van-regio in Turkije. In de kleine dorpjes leven de mensen van het houden van vee. Dat betekent dat ze leven naar de behoeften van hun dieren. Ze staan op wanneer de dieren ze nodig hebben en gaan pas slapen wanneer de dieren klaar zijn voor de nacht. Fotograaf Nadir Bucan verhuisde in 2010 naar Van, een van de steden in Oost-Anatolië, om daar les te geven aan de Van Yuzuncu Yil Universiteit. Sindsdien fotografeert hij het leven in de kleine dorpjes. Het heeft hem volwassen gemaakt als fotograaf.

“De verhuizing naar Van heeft me de kans gegeven om werk te maken van mijn fotografie. Van is een oude nederzetting en bestaat uit traditionele dorpjes, bergen, meren en eilandjes. Deze aspecten wil ik in mijn werk laten zien. Voor mijn serie heb ik het leven in verschillende dorpjes gefotografeerd: Toreli, Bilgi, Uzuntekne, Alakaynak and Gorundu. In mijn fotografie probeer ik naast het dagelijks leven ook de leefomgeving te laten zien. Het gaat me vooral om het tonen van de relatie van de mensen met de natuur en hun dieren.”

Technoleven

“Wanneer je de steile weggetjes aflegt en aankomt in de afgelegen dorpjes, kom je in aanraking met een levenswijze die sommigen van ons nooit zullen meemaken en anderen slechts kennen vanuit hun jeugd. Deze levensstijl is het tegenovergestelde van het ‘technoleven’ dat wij kennen, waarin we omringd worden door materiële zaken. De lokale bevolking is de hele dag in de weer met water en aarde.”

Consumenten

“Na het zien van een van mijn foto’s zei een vriend van me treffend: ‘deze mensen kunnen een ramp overleven’. Hij had gelijk. Deze mensen weten namelijk hoe ze met moeilijke omstandigheden moeten omgaan, hoe ze moeten overleven in de natuur en voor zichzelf moeten zorgen. Het zijn geen ‘consumenten’ zoals wij. Ze kunnen voorzien in hun eigen behoeften wat betreft voedsel, warmte en beschutting. De natuur en hun vee helpen hen hierbij. Ze zijn niet afhankelijk van verschillende industrieën. Ze leven in de nabijheid van techniek, maar in plaats van er afhankelijk van te zijn, gebruiken ze deze puur als hulpmiddel. Hun cultuur wordt gedomineerd door de natuur.”

Tijd en plaats

“Tijdens mijn studie las ik het werk van sociologen als Zygmunt Bauman, Paul Virilio and Manuel Castells. Volgens hen zorgt de techniek ervoor dat we als mens steeds minder bewust meemaken, steeds minder feeling hebben met concepten als tijd en plaats. In Van bestaat dit echter nog wel.”

Seizoenen

De seizoenen hebben een grote invloed op de dorpsbewoners. “In de zomer nemen ze hun dieren, hun enige middel van bestaan, mee naar hoger gelegen vlaktes, vanwege de koelte. De warmte zorgt voor een groter risico op ziekte. Ze brengen vier maanden door op deze hoogvlaktes.

Winter

“Mijn favoriete seizoen is de winter. De besneeuwde vlaktes zijn fantastisch voor elke fotograaf. De lente is ook mooi om mee te maken. Het is goed om te zien hoe de natuur weer tot leven komt. In sommige dorpjes, zoals Toreli, worden bezoekers onthaald door de geur van bloemen. Je waant je dan in het Hof van Eden.”

Globalisatie

Ook het Hof van Eden heeft te maken met de globalisatie. “Sommige dingen zijn al veranderd.” Het is de vraag of en in hoeverre deze levensstijl hetzelfde blijft. “Met mijn project wil ik laten zien dat de ideologie van vooruitgang en de bijbehorende technologische ontwikkelingen de mens niet gelukkiger maken. Ik ben niet tegen techniek, maar techniek werkt tegen ons wanneer het ons leven gaat bepalen in plaats van ons te helpen. Als we kijken naar beschavingen uit het verleden, zijn we alleen op technisch gebied superieur. Qua cultuur en kunst deden ze het in het verleden beter dan wij.”

Levensstijl

‘Under the shadow of the Sun’ is een langlopend project. “Ik ben gestart in 2011 en ben nog steeds met het project bezig. Een documentaireproject moet volgens mij een tijd duren. Je kunt een levensstijl niet juist weergeven in een paar maanden.” Meer informatie: www.nadirbucan.com.