In het Red Road project laten fotografe Carlotta Cardana en schrijver Danielle SeeWalker een andere kant zien van Amerika’s oorspronkelijke bewoners: indianen. In de media worden zij vrijwel alleen in verband gebracht met armoede, drugs- en alcoholmisbruik, geweld en zelfmoord. “Wij wilden een ander beeld laten zien,” vertelt Carlotta. “Ons project is een verzameling van foto’s en verhalen van mensen, waarin we onderzoeken welke rol hun indiaanse roots spelen in hun identiteit.” Het duo hoopt met het project een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefsituatie voor indianen in Amerika.

Al generaties lang is het toekomstbeeld voor oorspronkelijke Amerikanen weinig rooskleurig. Ze bevinden zich vaak aan de onderkant van de maatschappij en hebben te kampen met problemen als alcohol- en drugsmisbruik, seksueel geweld, armoede en criminaliteit. Ook is het de bevolkingsgroep met het hoogste aantal zelfmoorden. Hun tradities en gebruiken verdwijnen, evenals hun taal. “Dit zijn vaak de enige thema’s die worden belicht in de media. Terwijl deze mensen juist ongelofelijk sterk en veerkrachtig zijn. Uit de verhalen van de mensen die we onderweg treffen blijkt pas goed hoe hard de jongere generatie werkt om het verschil te maken voor hun mensen. Ons doel is om deze verhalen te vertellen aan iedereen die het maar wil horen.”

Rolmodellen

“De naam van ons project verwijst naar het indiaanse concept voor het juiste pad dat men zou moeten volgen in het leven – the red road. De mensen die we hebben ontmoet en gefotografeerd proberen deze weg op een of andere manier te volgen. Daarmee zijn ze rolmodellen voor hun volk.”

Studie

Danielle en Carlotta leerden elkaar kennen tijdens hun studie. Carlotta, een Italiaanse, studeerde een jaar in de VS. Danielle is zelf indiaanse. Tijdens het jaar ontwikkelden ze een diepe vriendschapsband. Na het jaar bleven ze contact houden. “We zien elkaar zo’n een of twee keer per jaar.” Het idee voor dit project is ontstaan tijdens zo’n bezoek.

Standing Rock

“In 2013 kwam Danielle me opzoeken in Londen. We hadden het over de problemen waar oorspronkelijke Amerikanen mee te kampen hebben. Ze nodigde me uit om haar familie in Standing Rock te bezoeken. De familie zou een aantal ceremonies uitvoeren. Zo kwamen we op het idee om samen een project te starten. Het gaf mij te kans om meer te weten te komen over de indiaanse cultuur en zij kreeg de kans om andere stammen te leren kennen. In plaats van ons op de negatieve zaken te richten, wilden we kijken naar hoe eeuwenoude kennis ook nu nog van pas komt en hoe tradities worden overgegeven aan jongere generaties.”

Gathering of Nations

Voor het project heeft het duo verschillende reizen gemaakt. Naast een bezoek aan Danielle’s familie, zijn ze ook naar evenementen geweest, zoals de Gathering of Nations. “Ook hebben we het kamp bezocht met actievoerders die streden tegen de aanleg van de Dakota Access – een oliepijplijn dwars door heilig land. Ook zijn we naar Californië geweest, om de stammen aan de westkust te leren kennen. Binnenkort gaan we naar Louisiana, waar stammen te kampen hebben met problemen die samenhangen met een stijgende zeespiegel. Ze zitten nu in het proces waarin ze moeten bepalen of ze gaan verhuizen of niet.”

Achtergrond

De achtergrond van Danielle is een groot voordeel bij dit project. “De eerste trip was naar Standing Rock, in North Dakota. Daar hebben we met familieleden en kennissen van Danielle gepraat en hun verhalen verzameld. Na de eerste reis hadden we materiaal dat we konden laten zien aan andere indianen.”

Indiaanse

Bij het bezoeken van evenementen als de Gathering of Nations heeft Carlotta zich nooit een buitenstaander gevoeld. “In het begin zijn mensen een beetje op hun hoede, omdat we met een camera en recorder lopen en allerlei vragen stellen. Zodra men begrijpt wat we doen, zijn mensen heel open. Ik heb me daarom nooit als een buitenstaander gevoeld. Een aantal keer werd ik zelfs aangezien voor een indiaanse.”

Bovenop

“Van de mensen die we hebben ontmoet hebben we prachtige verhalen gehoord. Vooral van de ouderen. Ik ben onder de indruk van de veerkracht van deze mensen. Bijna iedereen heeft een moeilijke tijd gekend in zijn of haar leven, waarin ze te stellen hebben gehad met misbruik of geweld: alcohol- of drugsmisbruik, maar ook fysiek, mentaal of seksueel geweld. Toch zijn ze er allemaal in meer of mindere mate bovenop gekomen.”

Impact

“Voorafgaand aan het project wist ik weinig over indianen, buiten de stereotype beelden die in de media de hoofdrol spelen. Tijdens de reizen ben ik erachter gekomen dat de indianen nog steeds een rijke cultuur hebben. De lessen uit het verleden zijn nog steeds relevant. De relatie van de mensen met de natuur heeft indruk op me gemaakt. Het heeft me tevens bewust gemaakt van de mijn impact op de aarde en hoe ik deze invloed kan verkleinen. Hun spiritualiteit heeft me geholpen in het overwinnen van persoonlijke problemen. De band met Danielle is verder verdiept, we zijn inmiddels meer zussen dan vrienden.”

Media-aandacht

Het project heeft inmiddels aardig wat media-aandacht gekregen. “Daarmee is ons doel nog niet bereikt, al zitten we op de goede weg. Het project is nog niet klaar. We willen nog naar de oostkust en het noordwesten, voor we een boek gaan publiceren. Wat betreft de situatie voor indianen: ik weet niet zeker of deze al is verbeterd. Wel zijn steeds meer Amerikanen op de hoogte de situatie waarin indianen zich bevinden. Dat maakt het hopelijk lastiger voor de Amerikaanse overheid om door te gaan met het uitbuiten van deze mensen en het afpakken van land.” Meer informatie: www.redroadproject.com.