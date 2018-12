Vrijdag 14 december houdt Hans Eijkelboom (1949) een lezing over zijn werk. Hij houdt zich al 40 jaar bezig met het thema ‘identiteit’. In de jaren zeventig portretteerde hij zichzelf met anderen in verschillende geënsceneerde reeksen. De laatste 25 jaar fotografeert hij in winkelstraten, waar hij vooral kijkt naar herhalingen of overeenkomsten in kleding en lichaamstaal.

Expositie Gerardus van Mol – Brabant Wereldwijd 16.12.2018 – 20.01.2019

De Eindhovense fotograaf Gerardus van Mol (1928) documenteerde met zijn camera bekende Brabantse personages. Andere thema’s waren sport, landschap en zijn gezin. Bijzonder is dat hij, al fietsend, zijn onderwerpen vond in een straal van twintig kilometer rondom zijn huis. Maar door zijn foto’s in te sturen voor talloze internationale wedstrijden, waarmee hij regelmatig in de prijzen viel, werden zijn foto’s wereldwijd verspreid.

De expositie is georganiseerd door Stichting C.R. Hermans ter ere van de 90ste verjaardag.

Expositie en symposium The Secret Life of Materials 09.12.2018

De bijzondere expositie The Secret Life of Materials is nog t/m 9 december te zien.

Het symposium in het Van Abbemuseum j.l. maandag 26 november georganiseerd door Beeldenstorm en Warp in het kader van de expositie, werd goed bezocht. Het materiaalgebruik vanaf de steentijd tot heden kwam aan bod, maar er was ook aandacht voor de problematiek van restaureren, conserveren en auteurschap. Voor info over de sprekers zie thesecretlifeofmaterials.nl. Het symposium werd afgesloten met een bezoek aan de expositie en een borrel bij Pennings Foundation.

