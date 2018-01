Landschapsfotograaf L.J.A.D. (Bert) Creyghton vertelt over het Hindenburgline Project. Samen met auteur Serge van Duijnhoven volgde hij afgelopen jaren de ruim duizend kilometer lange frontlinie in Frankrijk, waar zich tussen 1914 en 1918 de loopgravenoorlog heeft afgespeeld. Het project resulteerde in het boek ‘Hadden we maar dezelfde taal gesproken!’ en een expositie in Museum De Pont in Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Geldropseweg 61b. Deelname alleen na aanmelding via info@fotosz.nl

Galerie Pennings gaat verhuizen

Na 25 jaar op de eerste etage aan de Geldropseweg 61b gevestigd te zijn geweest gaat Galerie Pennings terug naar de plek waar de galerie in 1979 gestart is door Harry Pennings, in zijn toenmalige meubelzaak. Deze prachtige nieuwe galerieruimte aan de Geldropseweg 63 in Eindhoven biedt ons de al lang gewenste ruimte om onze activiteiten verder uit te kunnen breiden. Een bijzondere plek in de stad Eindhoven waar we bijzondere dingen zullen gaan doen! De verhuizing is in gang gezet en tot de heropening zullen er derhalve geen exposities plaatsvinden. De officiële opening staat gepland in het weekend van

14-15 april 2018.

FOTOBOEKENBEURS

Op zondag 18 maart zal voor de tweede keer een fotoboekenbeurs plaatsvinden georganiseerd door fotosz.nl. De eerste versie was een succes, wat ook blijkt uit de vele aanmeldingen die er ontvangen zijn voor de komende editie! ’s Middags vertellen Annie van Gemert, Anja Ligtenberg en Romi Tweebeeke over hun fotoboeken. Locatie: Geldropseweg 63. Voor meer informatie zie www.fotosz.nl

CLAIRE FELICIE

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 12 werken uit de serie ‘Here are the young men’ aangekocht. Ze hebben sinds kort hun plaats gekregen in de gangen van het nieuwe NAVO Hoofdkantoor in Brussel. De zwartwit foto’s van Claire worden gecombineerd met beschilderde kleurenfoto’s van Celine van der Boorn en het landschappelijke werk van L.J.A.D. Creyghton. In 2019 zal er een overzichtstentoonstelling van het werk van Claire Felicie te zien zijn in Galerie Pennings.

