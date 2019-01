Donderdag 17 januari houdt Theo Audenaerd (1953) een lezing over zijn ervaringen als fotoredacteur bij de Volkskrant, waarvoor hij vanaf 1985 werkzaam was.

In de jaren tachtig was de fotojournalistiek in opmars. Kranten gingen elkaar beconcurreren op het gebied van fotografie en investeerden hierin. Zo werden fotografen regelmatig naar het buitenland gestuurd voor het maken van journalistieke reportages.

Voor de Volkskrant werkte hij achtereenvolgens als chef fotoredactie, fotoredacteur van het Volkskrant Magazine en sinds 2003 van Sir Edmund. Mede door zijn inspanningen werd fotografie meer dan een plaatje bij een praatje.

Hij fotografeert ook zelf. Hij is gefascineerd door het vastleggen van de werkelijkheid omdat alles wat wij om ons heen zien iets zegt over de tijd waarin wij leven.

Theo Audenaerd studeerde sociologie van de massacommunicatie in Nijmegen en schreef zijn doctoraalscriptie over fotografie als nieuwsmedium. Hij woont in Ravenstein.

Voor info en aanmelding voor de lezing zie: www.penningsfoundation.com

Pennings Foundation, Geldropseweg 63 in Eindhoven

Galerie Pennings / Pennings Foundation

Galerie Pennings hield in 1979 haar eerste expositie. Daarmee is zij de oudste, in fotografie gespecialiseerde galerie van Nederland. Er wordt fotografie getoond met de nadruk op autonoom werk. In 2018 wordt met steun van Stichting Cultuur Eindhovenonder de naam Pennings Foundation een start gemaakt met een uitbreiding van activiteiten om uit te groeien tot een platform voor fotografie, videokunst en new media art.

Galerie Pennings / Pennings Foundation is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten lopen van het Van Abbemuseum. www.penningsfoundation.com