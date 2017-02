Branche- of beroepsorganisaties, zijn die nog van deze tijd? Heeft een lidmaatschap van een beroepsorganisatie echt meerwaarde? Ja, zegt Robert Govers, initiatiefnemer van Happix. “Zolang je maar heel duidelijk voor ogen hebt wat het doel is van je lidmaatschap. Wanneer je denkt dat je door lid te worden van een branche- of beroepsorganisatie meer klanten krijgt, simpelweg vanwege het lidmaatschap, dan zit je op het verkeerde spoor.”

Wat levert het lidmaatschap van een beroepsorganisatie dan wel op? “Kennis, steun en inspiratie. De beroepsorganisatie is in eerste instantie de plek om in contact te komen met collega-fotografen. Kennisuitwisseling op verschillende terreinen, daarvoor word je lid. Maar dan moet je wel bereid zijn om te luisteren. Fotografen zijn, net als andere mensen, wel eens eigenwijs. Ze weten zelf wel hoe het moet. In zo’n geval ben je, als er al sprake is van communicatie, alleen maar aan het zenden. Daar leer je niet van.”

Juridische hulp

Een ander voordeel van een beroepsorganisatie is de ondersteuning op vlakken waar je zelf niet in thuis bent. “Een voorbeeld is juridische hulp. Een beroepsorganisatie kan ook kennisbijeenkomsten organiseren die nuttig zijn voor het bijspijkeren van je kennis. Vaak worden via de beroepsorganisatie zaken aangeboden via een collectieve inkoopregeling. Bijvoorbeeld verzekeringen. Die kunnen dankzij het lidmaatschap met korting worden afgesloten.”

Kapper

“Het lidmaatschap van een branche- of beroepsorganisatie levert je niet direct meer klanten op. Hetzelfde geldt voor een kapper,” aldus Govers. “Klanten kijken echt niet of de kapper lid is van de ANKO, de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie. Het gaat hen erom of de kapper goed is, gunstig geprijsd en of deze gezellig is of juist lekker rustig (en dus zijn of haar mond houdt). Dat de kapper via de ANKO op de hoogte blijft van ontwikkelingen binnen het vakgebied en vakinhoudelijke cursussen kan volgen, dat zal de klant in eerste instantie worst wezen. Zolang het haar na een bezoekje maar goed zit.”

Reviews

Hetzelfde geldt voor klanten van een fotograaf. “Ze willen mooie foto’s, een vriendelijke fotograaf en een goede prijs. De waarde zit ‘m in de beleving en het eindresultaat. Goede reviews van klanten zijn veel belangrijker voor het succes van een fotograaf.” Meer informatie: www.happix.nl.