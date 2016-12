De liefde. Alom vertegenwoordigd in onze maatschappij. Toch richten we ons juist vaak op het negatieve. “De basis voor dit project dateert van twee jaar geleden,” vertelt fotograaf Marcel Kolenbrander. “Ik vond dat de media zich veel te veel richtten op het donkere kant van de mensheid. In zoverre dat ik er zelf last van had. Ik vroeg me af waarom die al aandacht voor het negatieve. De liefde is immers zoveel grootser aanwezig.” In het project In Your Eyes daarom volop aandacht voor de liefde, af te lezen in iemands ogen.

Het idee voor foto’s van de liefdevolle blik in iemands ogen ontstaat na een bruiloftsreportage. “Ik fotografeerde een bruiloft van twee dames. De plechtigheid vond plaats in een kasteel, er was prachtig licht. Tijdens het voorlezen van de huwelijksgeloften, die de dames voor elkaar hadden geschreven, bleven ze elkaar diep in de ogen kijken. Terwijl je normaal gesproken vaak kijkt naar degene die praat, in dit geval de trouwambtenaar, hadden zij alleen oog voor elkaar. Ik kon volop foto’s maken, zonder dat ze het in de gaten hadden. Ze gingen helemaal in elkaar op. Ik heb zelfs een award gewonnen voor een foto die ik van dat moment gemaakt heb.”

Dichtbij

Zo groeit het idee voor een eigen serie. “Ik had het gevoel dat ik iets van mezelf wilde maken, met als thema de liefde. Om de liefde vast te leggen, moet je dichtbij mensen komen. En wat is dichterbij dan iemands ogen? Via social media heb ik een oproep geplaatst om mee te doen aan het project. Ook heb ik mensen in mijn vriendenkring benaderd.”

“Van degene die persberichten voor me schrijft, kreeg ik te horen dat vakbladen vooral meer wilden weten over de technische kant van het verhaal. Maar daar gaat het juist bij dit project niet over. Het gaat om het vastleggen van de emotie en het gevoel. Wanneer je de foto’s ziet, wordt je geraakt door de emotie van de ander, alleen maar door in iemands ogen te kijken.”

“Qua techniek zijn de foto’s vrij standaard. Ik heb de meeste mensen bij mij thuis uitgenodigd, om een consistent beeld te krijgen. Ook heb ik bij iedereen eenzelfde werkwijze gehanteerd. Om mensen echt iets van zichzelf te laten zien, hun emoties, moet ik me voor hen openstellen. Het gesprek aangaan bij een kopje koffie of thee. Bij een aantal mensen heeft het gesprek en de shoot echt iets met hen gedaan, het heeft bij sommigen hun leven veranderd. Het leek wel een coachingsgesprek, kreeg ik van iemand te horen. Dat kan, ik heb een achtergrond in het coachen.”

Boosheid

“Tijdens het gesprek keek ik al naar gezichtsuitdrukkingen en de ogen. Ik vroeg deelnemers te denken aan iemand van wie ze houden. Dat leverde naast liefde soms verdriet of zelfs boosheid op. Ik maakte van iedereen een proefshot om te kijken hoe de blik eruit zou zien. Die foto was puur voor mij bedoeld en heb ik verder niet laten zien. Behalve bij degene wiens blik boosheid liet zien. De persoon schrok daar zelf ook van. Maar de foto en het praten over deze emotie heeft deze persoon verder geholpen.”

Niet alleen de deelnemers heeft het project wat gebracht, ook Kolenbrander zelf heeft veel aan het project gehad. “Ik wilde kijken wat ik als ieniemienie onderdeel van het geheel kan betekenen. Met mijn project wil ik kort gezegd de liefde laten zien. Als fotograaf heb ik geleerd dat ik dichterbij moet komen. Ik verschuilde me tot zo’n anderhalf jaar geleden wel eens achter mijn camera, dan hield ik me vooral bezig met de knoppen. Dit project heeft me laten ervaren dat ik nog dichterbij mensen moet komen. In plaats van een lens van 70-200 mm mee te nemen, kan ik beter kiezen voor een lens van 85 mm. Dan moet ik wel dichterbij komen. Zo wordt het beeld sterker en komen emoties beter over.”

Crowfundingactie

Van het project heeft Kolenbrander een fotoboek gemaakt. “Social media en internet vind ik te vluchtig voor dit onderwerp. Het zijn te snelle media voor zo’n waardevol project. De financiering heeft hij rond gekregen met behulp van een crowdfundingactie. Dankzij deze bijdrage worden 500 boeken gedrukt. “Het hele project heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Tot de laatste avond was het spannend, om half twaalf die avond had ik het bedrag bij elkaar.”

“Ik vond het een mooi proces om mee te maken, al die verschillende facetten die iets anders van je vragen. Bij het hele traject is het belangrijk dat de intentie van het project begrepen wordt. Passie staat voorop. Wanneer je passie hebt voor het onderwerp, dan is de helft al gewonnen. Mijn actie deed in het begin niet zoveel. Ik heb daarom hulp van een bureau ingeschakeld. Daarna ging mijn actie lopen. In eerste instantie benader je mensen in je eerste kring: vrienden en kennissen. Daarna mensen uit de tweede kring, je sociale netwerk. Ik heb bijvoorbeeld alle mensen waarvoor ik een bruiloftsshoot gedaan, benaderd. En mocht dat niet genoeg zijn, dan benader je de kring erbuiten, zoals bedrijven. Ik ben echter nooit tot de derde kring gekomen.”

“Zonder redelijk groot sociaal netwerk wordt crowdfunding lastig. Daarnaast is persoonlijke aandacht belangrijk. Neem de tijd om mensen te benaderen en maak het persoonlijk. Daarmee bedoel ik niet alleen een naam, maar meld ook waarvan je de mensen kent. Dat werkt beter dan een algemene mail sturen.”

Boekpresentatie

Het fotoboek ‘In Your Eyes’ wordt 11 december gepresenteerd. Tijdens de presentatie zijn vijftien werken op grootformaat te zien. Kolenbrander wil volgend jaar graag exposeren. “Al moet de locatie daar wel geschikt voor zijn.” Het boek kost 24,50 euro en is hier te bestellen: www.inyoureyes.nl. Meer informatie: www.handsfotografie.nl.