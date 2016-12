LinkedIn is een zakelijk, sociaal netwerk. Op LinkedIn ben je bezig met wat je zakelijk wilt zijn, wie je bent en wat je doet. In tegenstelling tot Facebook is LinkedIn geen verzameling van activiteiten, maar je digitale Curriculum Vitae (CV). Naast je persoonlijke pagina, kun je ook een bedrijfspagina aanmaken. Let op, maak je een LinkedInpagina, doe dit dan met aandacht. Wanneer mensen je googlen op je naam, is dit vaak de eerste pagina die ze tegenkomen. Stefan Schuyleman, verantwoordelijk voor Marketing en Ontwikkeling bij Happix, geeft tips.

LinkedIn is het netwerk dat draait om je merkwaarde. Aan de hand van dit profiel bepaal je hoe de buitenwereld jou ziet. Bij de zoekresultaten op Google worden naast je naam ook de twee regels onder je naam getoond. Wanneer je in deze twee regels duidelijk maakt wie je bent, wat je doet en wat je toegevoegde waarde is, sta je in Google niet alleen op de juiste plek (bovenaan), maar ook op de juiste manier.

Je persoonlijke pagina op LinkedIn is onderverdeeld in een aantal vlakken. In het eerste vlak staan je persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld adres, geboortedatum en website(s). In het tweede vlak staat een samenvatting. Hier kun je een korte pitch over jezelf schrijven. Wie ben je? Wat zijn je specialiteiten? Wat voor fotoshoots doe je? Wat is je passie? Vervolgens heb je een vlak waar je (werk)ervaringen kunt publiceren. Vertel hierbij wat je doet en hoe je dat doet. Je kunt tevens projecten, vrijwilligerswerk en aanbevelingen toevoegen.

Aanbevelingen

Aanbevelingen zijn belangrijk, zeker voor de zakelijk fotograaf. Via LinkedIn kun je op een nette manier vragen om een aanbeveling van een klant. Met een aanbeveling vertelt een klant op jouw profiel wat je voor hen hebt betekend en voor hen hebt gedaan. Beter wordt het niet. Een aanbeveling van een ander telt altijd zwaarder dan jouw eigen beoordeling. Als (zakelijk) fotograaf zijn dus vooral de twee hoofdregels, de samenvatting en aanbevelingen van belang. Meer weten? In onderstaand filmpje legt Stefan Schuyleman uit hoe je LinkedIn kunt gebruiken als fotograaf.