Fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski volgt al ruim veertig jaar Henny. In 1976 ging zijn project van start, met als doel een werkende jongere in de koekjesfabriek te portretteren, in opdracht van de Landelijke Organisatie Vormingswerk Werkende Jongeren. De jaren verstreken en Szulc Krzyzanowski bleef Henny opzoeken. Met als resultaat zes boeken, die sinds 1976 zijn verschenen. In 2013 is de basis voor een nieuwe, parallelle reeks gelegd. Fotografe Linsey Kuijpers volgt sinds die tijd Charlotte, de enige dochter van Henny. Na vijf jaar is er het boek Charlotte, waarin het publiek haar ziet opgroeien van tiener tot jonge vrouw. Het eerste hoofdstuk is af.

In het laatste boek over Henny, Het zit best wel tegen, zien we Henny als 52-jarige vrouw. Een dame met een zeer bewogen leven achter de rug. Van haar eerste man scheidt ze, haar tweede man raakt werkloos en aan de drank. Haar zes kinderen vragen allen een bijzondere ondersteuning, vanwege ADHD, PDD-NOS of andere problemen. Moeder Henny is een rots in de branding. Zij werkt zich een slag in de rondte en moet ondertussen het gezin draaiende te houden. In het laatste boek zie je dat Henny in het ziekenhuis terechtkomt, ze krijgt een nieuwe heup. Ze kan daardoor niet werken en komt thuis te zitten.

Willem en Charlotte, een tweeling, zijn de jongste kinderen van het gezin. Ook hen heeft het publiek kunnen zien opgroeien. Het Henny-project gaat namelijk niet enkel over Henny. De reeks geeft een goed beeld van de tijdsgeest, te zien aan mode en veranderende opvattingen over bijvoorbeeld levenswijzen.

