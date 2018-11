Een gloednieuwe zwart-witfilm voor tijdloze cinematografische beelden

Een legendarisch rolletje Duitse cinefilm

Geïnspireerd door de New German Cinema die in de jaren zestig door Berlijn trok, wordt de nieuwe film van Lomography geëxtraheerd uit een rolletje cinefilm geproduceerd door een legendarisch Duits bedrijf dat sinds het begin van de twintigste eeuw het gezicht van de cinema heeft veranderd. Oorspronkelijk gebruikt om humeurige monochrome films te maken, verlenen de prachtige zwart-witte tinten een tijdloos effect aan filmische scènes. De zon komt langzaam boven de Brandenburger Tor; tieners knipperen als ze tevoorschijn komen uit een nacht van zorgeloze dansen, arm in arm, lachend, zwaaiend; een ouder echtpaar wandelt langzaam naar de Berliner Dom, hand in hand – Lomography B&W 400 35mm Berlin Kino Film vangt de meest ongrijpbare momenten van het leven in eeuwige zwart-wit charme.

Een prachtige analoge esthetiek voor elke opnamesituatie

Of je nou nieuw bent met analoge fotografie of juist een doorgewinterde filmfotograaf bent; je kunt rijke zwart-witfoto’s maken met deze prachtige film. Uniek in zijn hoge dynamische bereik en het vermogen om verschillende, maar even verbluffende resultaten met verschillende ontwikkeling en filters te produceren, is deze panchromatische emulsie een leeg canvas voor jouw creativiteit. Leg de gruizige schoonheid van de straten in beweging, of dwaal de studio in voor moeiteloos elegante editorial beelden vol met betoverende details en subtiel contrast.

Een spannend jaar voor Lomography Film

Lomography is er trots op een van de weinige organisaties ter wereld te zijn die nog steeds met film experimenteert – en dit jaar zijn er explosieve emulsies uitgebracht. In september bracht de nieuwe en verbeterde LomoChrome Purple 2019 ons naar een wonderland met krachtige pruimtintent, fluweelachtige violet en een prachtig korrel. Nu drapeert B&W Berlin Kino Film de wereld in filmische stijl met zijn betoverende monochrome tonen. En er komt nog veel meer uit. Lomography is momenteel druk in het lab bezig met een fantastische nieuwe film die binnenkort de creatieve fotografiewereld zal raken. Stay tuned…

https://shop.lomography.com/nl/lomography-film-berlin-kino-35mm-5pack