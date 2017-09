[Tekst ] Werner Pellis

Het Oostenrijkse bedrijf Lomography kennen we vooral van goedkope Oost-Europese camera’s en instantcamera’s . Maar de laatste jaren is het bedrijf zich steeds meer aan het verbreden in de fotografiemarkt en heeft het enkele objectieven uitgebracht, die iets heel anders bieden dan de objectieven die we al kennen.

Wie het verhaal van Lomography niet kent, moet het zeker verteld worden. Het is een te mooi verhaal om het niet te kennen. Na de val van het ijzeren gordijn in 1989 ging er voor bewoners van beide kanten een nieuwe wereld open. Oost-Europeanen trokken met hun Trabanten en Wartburgers door het westen heen, terwijl West-Europeanen het oosten gingen ontdekken. De ontwikkelingen in het oosten gingen snel en een economische inhaalslag richting het westen werd snel gemaakt. Maar in de eerste jaren kon je nog veel van de oude communistische maatschappij terugvinden. In 1991 ontdekten een groep Oostenrijkse studenten in Praag een eenvoudige Russische kleinbeeldcamera. De Lomo LC-A. De studenten waren vanwege het gebruikersgemak enthousiast over de camera en ze richtten in 1992 de Lomographische Gesellschaft op, het bedrijf dat de camera wereldwijd ging verkopen. Toen dit al snel een succes werd, ging het bedrijf meer Russische en ook speelgoedcamera’s verkopen.



Het grote succes van Lomography ligt hem niet zozeer alleen in de camera’s, maar ook in de kijk die de Oostenrijkse studenten op fotografie hebben en die ze ook van het begin af aan via allerlei kanalen naar buiten toe uit dragen: ‘Don’t think, just shoot‘. Lomography is bedoeld als een nochalante, terloopse manier van fotograferen: vanuit de heup, zonder te kijken en zonder na te denken over compositie. Over- of onderbelicht, scherp of onscherp het is allemaal niet belangrijk. Laat je vooral verrassen door het resultaat.



Er is een hele community ontstaan rond Lomography. Een groep fotografen die van experimenteren houdt en die lak heeft aan fotografische wetten. Experimenten die vooral met film werden gedaan. Bij de opkomst van de digitale fotografie is het bedrijf Lomography dus op zoek gegaan naar nieuwe manieren om hun kijk op fotografie en de beleving van lomografen ook in het digitale tijdperk een plek te geven.





In een tijdperk van enkele jaren heeft Lomography enkele objectieven uitgebracht die geïnspireerd zijn op objectieven uit de begintijd van de fotografie: onder andere de Daquerreotype Achromat 2.9 64 en de Petzval 58 Bokeh Control. Beide objectieven zitten in een wat duurdere prijsklasse voor Lomography producten. De Petzval staat op de website van Lomography voor 749 euro en de Daquerreotype voor 499 euro. Tijdens de Photokina in oktober 2016 vertelde een woordvoerder van Lomography me dat met deze objectieven ook een andere doelgroep wordt aangesproken. Niet alleen de creatieve, experimentele vrijetijdsfotograaf, maar ook de serieuzere en de professionele fotograaf die graag verrassende, andere beelden maakt, die je met photoshopfilters niet kunt krijgen.



