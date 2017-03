Een prachtig scherpe multi-coated glazen lens

De Lomo’Instant Automat Glass is de eerste en enige camera met een glazen groothoeklens. De lens bestaat uit 6 elementen in vier groepen en heeft een multi- coating die reflecties tegengaan. Hiermee krijgen je instant foto’s levendige kleuren en prachtig scherpe details. Met een brandpuntsafstand van 38mm heeft de Lomo’Instant Automat Glass de wijdste lens van alle instant camera’s op de markt, wat inhoudt dat je nog meer op één foto krijgt.

Uitstekende prestaties bij weinig licht

De Lomo’Instant Automat Glass heeft een maximaal diafragma van f/4.5 en dit is het grootste diafragma van alle instant camera’s op de huidige markt. Hij presteert uitzonderlijk goed in omstandigheden met weinig licht — zelfs zonder flits. Of je nou in de schaduw staat of in de volle zon, als de camera in auto mode staat zal de Lomo’Instant Automat Glass automatisch de sluitertijd, diafragma en flits regelen. Met als resultaat perfect belichte foto’s zonder zorgen over technische instellingen. Switch naar Auto Mode, druk op de knop en zie hoe de perfect belichte herinnering in je hand ontwikkelt.

Met een scherpstelafstand van 0.3m

De Lomo’Instant Automat Glass heeft een kortste scherpstelafstand van 0.3m om dichtbij je onderwerp te komen en de glazen lens legt ieder detail vast Het geliefde click-and-stop systeem maakt scherpstellen makkelijk en snel. Zet hem op 0.3 voor perfecte selfies, op 0.6m om er ook nog een vriend op te kunnen passen of zet hem op oneindig en reik naar de sterren!

Vol met creatieve extra’s

Kom zo dichtbij als 0.1m met de Close-Up lens attachment, creëer surrealistische dubbele belichtingen met behulp van de Splitzer en gebruik de remote control shutter release om van een afstand foto’s te maken! De ‘remote control shutter release’ zorgt ervoor dat jij nu ook onderdeel kan zijn van de groepsfoto’s en gemakkelijk lange belichtingen kunt maken. Creëer spannende light paintings in de Bulb Mode, maak zoveel foto’s over elkaar als je wilt met de Multiple Exposure Mode, voeg wat kleur toe aan je foto’s met de Color Gel flash filters en wees ook na het schieten creatief met Glue Dots, Shooting Technique Cards, Photo Stands, Magneetstickers en Fotoclips.

Geinspireerd door sterrenkijkers en baanbrekende expedities

De Lomo’Instant Automat Glass Magellan Editie heeft zijn naam te danken aan sterrenwachters en baanbrekende reizen die nieuwe ontdekkingen teweeg hebben gebracht. De camera is gemaakt van zwart eco-leder met een geometrisch design en opvallende oranje details, wat wil zeggen dat niet alleen je foto’s de show zullen stelen! De supercompacte camera past gemakkelijk in iedere tas en is daardoor een essentieel onderdeel van ieder avontuur.