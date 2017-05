LensCulture en de legendarische fotoagentschap Magnum zoeken het beste van wereldwijde hedendaagse fotografie voor de tweede jaarlijkse Magnum Photography Awards.

Fotografen van alle niveaus mogen deelnemen: professionelen, opkomende talenten, studenten en gepassioneerde amateurs. We moedigen fotografen van alle leeftijden en alle culturen aan om deel uit te maken van deze wereldwijde viering van talentvolle beeldmakers.

Onze gerenommeerde internationale jury selecteert 12 Winnaars, 8 Keuze Juryleden en 20 Finalisten. De volgende categorieën hebben prijzen: Documentaire, Straat, Portret, Beeldende Kunst, Fotojournalistiek en Open.

Magnum en LensCulture hebben er hard aan gewerkt om met de editie van dit jaar een nog grotere kans te maken op publiciteit en erkenning te krijgen. Onze officiële media partner BBC Culture deelt tijdens de gehele wedstrijd de beste inzendingen aan hun wereldwijde publiek van 3.5 miljoen. Hierna publiceren ze een serie van de geselecteerde winnaars. Bovendien zal het werk van de winnaars, finalisten en de keuzes van de juryleden digitaal tentoongesteld staan op de Photographers’ Gallery in Londen.

De winnende fotografen ontvangen ook exclusieve toegang tot de workshop van Magnum waaraan fotografen van over ter wereld aan meedoen. Ook hebben ze de mogelijkheid om hun werk online te tonen aan experts van de industrie en op wereldwijde festivals. Via deze prijzen kan je ongekende internationale publiciteit ontvangen via de twee grootste organisaties in fotografie. Wacht dus niet langer, maar meld je direct aan!Stuur een serie of meer dan 5 foto’s in aan de Magnum Photography Awards 2017 en ontvang een gratis beoordeling van je inzending! Wij geloven dat iedere fotograaf waardevolle feedback verdient over het werk dat zij insturen. Daarom hebben wij meer dan 100 van de beste fotoredacteuren, beoordelaars van portfolio’s, curators en andere professionelen uit de industrie ingehuurd om je constructieve feedback te geven over je fotografie en aanbevelingen te doen om je werk te verbeteren.

Open aan alle niveaus in deze categorieën:

Documentaire | Portret | Straat | Beeldende Kunst | Fotojournalistiek | Open

Deadline: dinsdag, 16 mei 2017

De Betrokkenheid van Magnum aan Educatie

Magnum Photos is al sinds 2007 toegewijd aan de educatie van een nieuwe generatie aan fotografen. Met decennia aan praktische ervaring en de internationale initiatieven voor educatie en ontwikkeling, biedt Magnum toegang aan fotografen tot de uitgebreide ervaring van Magnum’s fotografen, senior medewerkers en klantennetwerk. Via de lancering van een nieuw Onderwijs Hub op het digitale verhalenplatform van Magnum, kunnen meer mensen bereikt worden die toegang krijgen tot inzichtelijke bronnen van fotografen van Magnum en experts uit de industrie. De nieuwe generatie van fotografen heeft LensCulture ook geïnspireerd om bronnen en hulpmiddelen te ontwikkelen die we kunnen gebruiken om feedback te geven en workshops te houden die carrières een boost geven. Magnum Photos en LensCulture gedeelde inzet om hun kennis te delen, heeft ertoe geleid dat we studenten een korting bieden. Studenten die momenteel bij een opleiding staan ingeschreven, komen in aanmerking voor 30% korting op hun deelnamekosten.

“Om 70 jaar te overleven als een artistieke organisatie is op zichzelf al een prestatie, en in deze periode heeft Magnum een onovertroffen archief van fotografie opgebouwd. De hoofddoelstelling van 2017, en ter viering van het jubileum van Magnum, is om doelgroepen uit te breiden en massale deelname te stimuleren. Onze samenwerking met LensCulture aan de Photography Award is voor ons een perfect platform om een divers aanbod aan internationale fotografie te zien en voor het breder publiek om gemakkelijker toegang tot ons te hebben.”

— Martin Parr / President van Magnum

https://www.lensculture.com/magnum-photography-awards-2017