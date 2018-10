Museum Jan Cunen in Oss presenteert van 30 september 2018 tot en met 20 januari 2019 een overzichtstentoonstelling van werk van fotograaf Marie Cécile Thijs. Met in totaal vijftig portretten en stillevens laat de expositie Tussen Hemel en Aardede kracht en de veelzijdigheid van de fotograaf zien. Haar surrealistische beelden zijn schilderachtig en tijdloos. Bij de opening van de tentoonstelling is ook een nieuw fotoboek gelanceerd.

Marie Cécile Thijs neemt de kijker mee in haar wereld waar tijd en ruimte vervagen. Een sprookjesachtig universum met zwevende vazen, levensechte eenhoorns, engelachtige personages en magische taferelen. Het regent kikkererwten. Koninklijke katten met kroontjes kijken onverstoorbaar voor zich uit. Kinderen steken ongegeneerd hun tong uit of zijn bevroren in een heimelijke schreeuw.

Met chirurgische precisie regisseert Marie Cécile Thijs haar surrealistische beelden, die qua licht en kleur doen denken aan het werk van de grote Hollandse meesters uit de 17eeeuw, maar hedendaags zijn in enscenering en uitstraling. Haar foto’s kenmerken zich door tegenstellingen. Ze zijn zowel verstild als krachtig en dynamisch, paradoxaal en tegelijkertijd vanzelfsprekend, absurdistisch in alle ernst.

Voor de fotograaf bestaat tijd niet. In een daverende en serene stilte komt alles tot leven. Objecten krijgen persoonlijkheid. Portretten worden stillevens en stillevens worden portretten. Als in een parallelle wereld gaan ze hun eigen leven leiden en krijgen een nieuwe betekenis. We kijken ernaar, maar zien een andere werkelijkheid. Is er meer tussen hemel en aarde?

Marie Cécile Thijs (Heerlen, 1964) studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden. Zij werd advocaat, maar verruilde twintig jaar geleden haar toga voor de fotocamera. Met een duidelijk herkenbare signatuur is een indrukwekkend oeuvre opgebouwd met bekende series als Human Angels, White Collar, Amazones, Horses, Majestic en Food Portraits.

Het autonome werk van de fotograaf is gepresenteerd op kunstbeurzen als Art Miami, PAN Amsterdam en TEFAF Maastricht en op talrijke exposities in binnen- en buitenland. Daarnaast is haar werk internationaal bekroond en opgenomen in de collecties van het Rijksmuseum Amsterdam, een aantal internationale musea en een groot aantal private verzamelaars.

