In de categorie Documentair internationaal van de Canon Zilveren Camera (2017) werden drie fotografen genomineerd: Pierre Crom, Kadir van Lohuizen en Marinka Masséus. De serie van Masséus Silent Voices – L(G)BT Iran heeft de prijs in deze categorie gewonnen. Haar serie wordt integraal getoond in nummer 2 van het Pf Magazine.

Marinka Masséus heeft een geheel ander onderwerp dan de twee andere fotojournalistieke projecten. Haar project gaat niet over oorlog of milieu, maar over het verborgen leed van homoseksuele liefde in Iran. Deze thematiek viel al eens eerder in de prijzen. In 2015 won Mads Nissen de World Press Photo met zijn foto van een intiem moment van het homopaar Jon en Alex in een klein appartement in Sint-Petersburg. Het is bijzonder dat nu ook de jury van de Zilveren Camera gekozen heeft voor een lastig project waarvan het thema zo onzichtbaar is. Lesbische vrouwen in Iran zijn vrijwel niet te fotograferen. Masséus moest het doen met beelden van semi-transparante doeken, lege stoelen en kale lampen, want ze mocht niemand in beeld brengen. Zij zocht creatieve oplossingen voor een in feite onmogelijke serie.

Marinka Masséus: “De foto’s die ik nu heb gemaakt zijn volledig gedicteerd door de aard van het onderwerp. Het was niet zo dat ik van tevoren had bedacht om zo te werken, maar gaandeweg begreep ik dat niet eens een oorlel zichtbaar in beeld mocht worden gebracht. De vrouwen zijn niet alleen bang voor de politieke machtshebbers, maar vooral voor hun familie. De vrouwen moesten absoluut onherkenbaar in beeld gebracht worden. De situatie van lesbische rechten in Iran is bijzonder complex, aangezien Iraanse lesbiennes dubbele discriminatie ondervinden – eerst als vrouw en vervolgens als lesbienne. De rechten van vrouwen zijn beperkt in termen van vrijheid van meningsuiting. De strikt patriarchale structuur geeft mannelijke verwanten absolute controle over vrouwen.”

Voor het eerst dit jaar is er een Prijs voor Storytelling, voorheen de Prijs voor Vernieuwende Journalistiek. De inzendvoorwaarden zijn verruimd om daarmee ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen in fotojournalistiek en documentaire fotografie. Storytelling vormt tevens de kern van de positionering die Canon voor ogen heeft met haar merkcampagne ‘Live For The Story’, waarbij het merk iedereen wil stimuleren voor het vastleggen en delen van verhalen.

