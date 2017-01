Fotograaf Martijn van de Griendt is bezig met zijn nieuwste fotoboek over het leven van Maria, een uit Brazilië geadopteerde jonge vrouw. Hij ontmoette Maria negen jaar geleden en besloot vrijwel direct om een fotoserie over haar te maken. “Ik sprak even met haar en hoorde al snel dat er een bijzonder verhaal in dit fotogenieke meisje schuilde.”

Voor de eerste foto die hij van haar nam, gebruikte hij een polaroid camera die hij toevallig bij zich had. Het hele boek heeft hij verder gefotografeerd met polaroid. Waarom deed hij dat? Van de Griendt: “Het paste bij haar kwetsbare leven. Polaroid is ook een kwetsbaar materiaal. Het is eenmalig. Je kunt geen tweede afdruk maken. Ik heb ook opnamen gemaakt op film en ook digitaal maar ik heb besloten dat niet te gebruiken. Polaroid is ook poëtisch. Ik heb alle polaroids bewaard en laten scannen.”

Naast het boek maakte van de Griendt ook zijn eerste documentaire. “Ik vond het verhaal van haar zo bijzonder dat ik begreep dat fotografie niet voldoende was. Ik heb toen meteen besloten om een videocamera te kopen en ben haar gaan filmen. Voor mij is film ook een manier om me te verbreden. Je kunt met film veel beter verhalen laten zien en vertellen. Ik vond dat een verrijking.” In het boek worden de teksten uit de film integraal overgenomen. De hele ondertiteling in het Engels komt in het boek. Zo vormen de film en het boek samen één geheel.

In het verhaal van Maria blijkt dat de adoptie, een beladen onderwerp vanwege de vele geadopteerden die zijn ontspoord, een belangrijk rol in haar leven heeft gespeeld. Maria kreeg problemen met haar adoptieouders, liep als kind van huis weg, kwam in een jeugdinstelling terecht, kreeg foute vriendjes en werd op haar 16e zwanger. Een verhaal zoals er meerdere zijn in de adoptiewereld. Ondanks dit heftige verhaal wilde van de Griendt niet de nadruk leggen op de ellende maar op de bijzondere persoonlijkheid van Maria. Inmiddels is Maria een volwassen vrouw van 27 met twee dochters.

De crowdfundingsactie loopt nog 17 dagen. Vanaf €10 euro krijg je een WEESGEGROET MARIA. https://www.voordekunst.nl/projecten/5254-maria-i-need-your-lovin

Via Erik Kessels kwam Van de Griendt in contact met de Ikon die de film 1 maart op TV brengt. De film is geproduceerd door Pieter van Huystee. De montage is in handen van Sander Kuipers.

